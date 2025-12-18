Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Ditutup Melemah ke Rp16.723 per Dolar AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |15:42 WIB
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp16.723 per Dolar AS
Rupiah Melemah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada akhir perdagangan Kamis (18/12/2025), turun 29 poin atau sekitar 0,17 persen ke level Rp16.723 per dolar AS.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, salah satu sentimen pelemahan rupiah adalah datang dari faktor eksternal yaitu ketidakpastian mengenai perekonomian AS meningkat minggu ini, terutama karena data resmi pemerintah memberikan sinyal yang beragam mengenai pasar tenaga kerja.

“Operasi pembelian aset Federal Reserve juga memicu beberapa keraguan atas likuiditas pasar di negara tersebut,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Pasar kini menantikan data inflasi indeks harga konsumen (CPI) yang akan datang untuk mendapatkan petunjuk mengenai perekonomian terbesar di dunia. Data tersebut diperkirakan akan menunjukkan inflasi CPI utama sedikit meningkat, sementara CPI inti diperkirakan akan tetap stabil di angka 3 persen per tahun.

Pasar tenaga kerja dan inflasi adalah dua pertimbangan terbesar Fed untuk menyesuaikan kebijakan. Namun, selain suku bunga, pasar juga khawatir tentang potensi periode stagflasi bagi perekonomian AS – sebuah skenario di mana pengangguran meningkat seiring dengan inflasi.

Pada hari Selasa, Trump mengumumkan blokade yang menargetkan kapal tanker yang membawa minyak Venezuela yang sudah dikenai sanksi AS, meningkatkan tekanan pada pemerintahan Presiden Nicolas Maduro dan menimbulkan kekhawatiran akan gangguan lebih lanjut terhadap ekspor dari anggota OPEC tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190457/rupiah_menguat-qkQl_large.png
Rupiah Terkendali di Rp16.685, Ini Penjelasan Bos BI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188029/rupiah_menguat-J1V5_large.png
Rupiah Hari Ini Ditutup Menguat ke Rp16.648 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186611/airlangga-pmWD_large.jpg
Bye Dolar AS, Transaksi Mata Uang Lokal RI ke 6 Negara Tembus Rp336 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182607/rupiah-vM4V_large.jpg
Jalan Panjang Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182552/purbaya-EKaq_large.jpg
Purbaya Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1 Mulai 2027, Apa Manfaatnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/622/3182526/rupiah-LHqb_large.jpg
Hari Pahlawan 2025: Mengenal 8 Pahlawan yang Ada di Uang Rupiah Baru
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement