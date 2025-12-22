Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Ditutup Anjlok ke Rp16.777 per Dolar AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |16:35 WIB
Rupiah Ditutup Anjlok ke Rp16.777 per Dolar AS
Rupiah Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada akhir perdagangan Senin (22/12/2025), turun 27 poin atau sekitar 0,16 persen ke level Rp16.777 per dolar AS.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, salah satu sentimen pelemahan rupiah adalah datang dari faktor eksternal yaitu kekhawatiran atas ketegangan geopolitik yang kembali meningkat di Timur Tengah juga mendorong harga minyak, setelah laporan akhir pekan mengatakan Israel berencana untuk memberi pengarahan kepada AS tentang serangan baru terhadap Iran.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan bertemu Trump pada akhir Desember, dan diperkirakan akan mendorong tindakan lebih lanjut terhadap Iran karena kekhawatiran atas rudal balistik dan program nuklir Teheran.

“Ketegangan yang kembali meningkat di Timur Tengah dapat mengganggu beberapa produksi minyak di wilayah tersebut, meskipun masih belum jelas apakah rencana untuk tindakan lebih lanjut terhadap Iran akan dilanjutkan,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Menambah ketidakpastian geopolitik global, laporan akhir pekan mengatakan AS sedang bersiap untuk menaiki kapal tanker ketiga di lepas pantai Venezuela, di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Caracas.

Washington, di bawah Trump, telah meningkatkan pengawasannya terhadap Venezuela, menuduh negara itu menggunakan uang minyak untuk mendanai pengiriman narkoba dan imigrasi ilegal ke Amerika Serikat. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190888/rupiah_hari_ini-C37o_large.jpeg
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp16.750 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190681/rupiah_melemah-OfMY_large.png
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp16.723 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190457/rupiah_menguat-qkQl_large.png
Rupiah Terkendali di Rp16.685, Ini Penjelasan Bos BI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188029/rupiah_menguat-J1V5_large.png
Rupiah Hari Ini Ditutup Menguat ke Rp16.648 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186611/airlangga-pmWD_large.jpg
Bye Dolar AS, Transaksi Mata Uang Lokal RI ke 6 Negara Tembus Rp336 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182607/rupiah-vM4V_large.jpg
Jalan Panjang Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement