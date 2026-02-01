Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Sepekan Menguat, Minggu Depan Diprediksi Melemah

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |12:29 WIB
Rupiah Sepekan Menguat, Minggu Depan Diprediksi Melemah
Rupiah Pekan Depan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat tipis 0,20 persen pada sepekan perdagangan. 

Berdasarkan data Bloomberg pada Jumat (30/1/2026), rupiah di pasar spot merosot 0,19 persen secara harian ke level Rp16.786 per dolar AS.

Senada, kurs referensi Jisdor Bank Indonesia (BI) juga mencatat pelemahan tipis 0,05 persen ke posisi Rp16.796. Meskipun melemah secara harian, dalam akumulasi sepekan rupiah di pasar spot dan 0,24 persen menurut kurs Jisdor dibandingkan posisi pekan lalu.

Kondisi pasar keuangan domestik sepekan terakhir sedang diuji oleh rontoknya IHSG serta mundurnya sejumlah pimpinan kunci, termasuk Dirut BEI serta Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Dinamika ini berdampak langsung pada aliran modal asing (capital outflow).

Bank Indonesia mencatat terjadi aliran modal keluar sebesar Rp12,55 triliun pada pekan keempat Januari 2026. 

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso merinci bahwa pelepasan aset oleh asing terjadi di pasar saham dan Surat Berharga Negara (SBN).

“Tercatat jual neto sebesar Rp12,55 triliun, terdiri dari jual neto sebesar Rp12,40 triliun di pasar saham dan Rp 2,77 triliun di pasar SBN, serta beli neto Rp 2,61 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI),” kata Denny melalui keterangan tertulis, Minggu (1/2/2026).

Meski terjadi aksi jual masal di pekan ini, secara total sejak awal tahun (year-to-date) hingga 29 Januari 2026, modal asing masih tercatat masuk (net buy) sebesar Rp4,84 triliun di pasar saham dan Rp6,18 triliun di SRBI.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/320/3198337/rupiah_hari_ini-gHpY_large.jpg
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp16.755 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/320/3198108/rupiah_hari_ini-2kGu_large.jpeg
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.722 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/320/3197876/uang-nxcB_large.png
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.768 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/320/3197662/rupiah_hari_ini-sNcG_large.jpg
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.782 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/320/3195783/rupiah-HwQS_large.jpeg
Rupiah Sepekan Tertekan 0,58 Persen Akibat Aliran Modal Asing Keluar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/320/3195383/rupiah_hari_ini-Zp80_large.jpg
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.865 per Dolar AS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement