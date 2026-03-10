Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Penyebab Rupiah Melemah Rp17.000 per Dolar AS, Terendah sejak Krisis Moneter 1998

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |06:01 WIB
Ternyata Ini Penyebab Rupiah Melemah Rp17.000 per Dolar AS, Terendah sejak Krisis Moneter 1998
Rupiah Hari Ini (Foto: Okezone)
JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke level Rp17.019 per dolar AS, atau terkoreksi 0,56 persen pada perdagangan pada Senin 9 Maret 2026 kemarin. Rupiah melemah jika dibandingkan penutupan Jumat pekan lalu yang berada di posisi Rp16.925 per dolar AS.

Rupiah Terendah sejak Krisis 1998
Pelemahan Rupiah ini menjadi catatan sejarah baru karena telah melewati rekor pelemahan terdalam saat pandemi Covid-19 Maret 2020 (Rp16.600-Rp16.700) serta level terburuk saat krisis moneter Juni 1998 yang menyentuh Rp16.800 per dolar AS dalam perdagangan intraday.

Pelemahan ini selaras dengan tren negatif mayoritas mata uang di Asia. Won Korea memimpin pelemahan sebesar 0,85 persen, disusul Yen Jepang (0,58 persen), Ringgit Malaysia (0,49 persen), dan Rupee India (0,16 persen).

Penyebab Rupiah Melemah
Pengamat pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memprediksi pergerakan Rupiah akan tetap fluktuatif dengan kecenderungan melemah dalam rentang Rp16.850 hingga Rp17.010 per dolar AS sepanjang pekan ini.

Ibrahim menjelaskan bahwa sentimen negatif dari dalam negeri dipicu oleh langkah Fitch Ratings yang menurunkan prospek Indonesia menjadi negatif. Salah satu poin krusial yang disoroti adalah rendahnya rasio pajak (tax ratio) Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir.

 

