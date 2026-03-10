Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.863 per Dolar AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |15:46 WIB
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.863 per Dolar AS
Rupiah Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat pada akhir perdagangan Selasa (10/3/2026), naik 86 poin atau sekitar 0,51 persen ke level Rp16.863 per dolar AS.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, penguatan rupiah ini salah satunya didorong sentimen eksternal yaitu Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan panggilan telepon dengan Trump dan berbagi proposal yang bertujuan untuk penyelesaian cepat perang Iran, menurut seorang ajudan Kremlin, meredakan kekhawatiran tentang gangguan pasokan yang berkepanjangan.

“Trump mengatakan pada hari Senin dalam sebuah wawancara dengan CBS News bahwa ia berpikir perang melawan Iran sangat lengkap dan bahwa Washington jauh lebih maju dari perkiraan jangka waktu awalnya selama empat hingga lima minggu,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Sebagai tanggapan terhadap Trump, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan mereka akan "menentukan akhir perang," dan Teheran tidak akan mengizinkan "satu liter minyak pun" diekspor dari wilayah tersebut jika serangan AS dan Israel berlanjut, media pemerintah melaporkan pada hari Selasa, mengutip juru bicara IRGC.

Namun, harga tetap berada di bawah tekanan karena Trump mempertimbangkan untuk melonggarkan sanksi minyak terhadap Rusia dan melepaskan cadangan minyak mentah darurat sebagai bagian dari serangkaian opsi yang bertujuan untuk menekan lonjakan harga minyak global, menurut beberapa sumber.

Negara-negara G7 pada hari Senin mengatakan mereka siap untuk menerapkan "langkah-langkah yang diperlukan" sebagai respons terhadap melonjaknya harga minyak global, tetapi tidak sampai berkomitmen untuk melepaskan cadangan darurat.

Dari sentimen domestik, Cadangan devisa Indonesia dikhawatirkan semakin tergerus seiring pelemahan rupiah akibat tekanan global, terutama imbas perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran. Posisi cadangan devisa Indonesia pada Februari 2026 pun sudah semakin menipis, hingga tersisa USD151,9 miliar. Jumlah itu kian susut, dari posisi awal pada Januari 2026 sebesar USD154,6 miliar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206040/rupiah-1lpT_large.jpg
Tak Lagi Rp17.000, Kini Rupiah Menguat Jadi Rp16.894 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/320/3205973/rupiah_hari_ini-wBun_large.jpg
Ternyata Ini Penyebab Rupiah Melemah Rp17.000 per Dolar AS, Terendah sejak Krisis Moneter 1998
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/320/3205918/rupiah_hari_ini-yAzh_large.jpg
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp16.949 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/320/3205855/rupiah-vWju_large.jpeg
Siaga 1, Rupiah Tembus Rp17.000 per Dolar AS hingga Harga Minyak Diprediksi USD200 per Barel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/320/3205843/rupiah-J0WN_large.jpg
Rupiah Hari Ini Melemah Rp17.000 per Dolar AS Terendah sejak Krisis Moneter 1998, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/278/3205837/rupiah-mEbU_large.jpg
Rupiah Melemah ke Rp17.000 per Dolar AS! IHSG Makin Anjlok 5%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement