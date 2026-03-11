Rupiah Ditutup Melemah ke Rp16.886 per Dolar AS

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup turun 23 poin atau sekitar 0,14 persen ke level Rp16.886 per dolar AS pada akhir perdagangan Rabu (11/3/2026).

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, pelemahan rupiah ini salah satunya didorong sentimen eksternal yaitu pasar terguncang oleh gangguan di pasar energi, karena Iran mulai memblokir Selat Hormuz sebagai tanggapan terhadap serangan AS dan Israel terhadap negara tersebut.

“Teheran mengatakan akan terus menyerang kapal-kapal di selat tersebut hingga penghentian permusuhan terhadap Republik Islam,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Presiden AS Donald Trump mengklaim minggu ini bahwa perang hampir berakhir. Tetapi Iran menolak klaimnya, menyatakan bahwa Teheran akan memutuskan kapan konflik berakhir. Selat Hormuz adalah jalur pengiriman minyak dan gas utama untuk Asia, dengan gangguan pasokan yang berkepanjangan diperkirakan akan memiliki konsekuensi buruk bagi perekonomian yang sangat bergantung pada impor energi.

Selain itu, Data CPI AS untuk bulan Februari akan dirilis pada hari Rabu dan diharapkan memberikan petunjuk yang lebih jelas tentang inflasi dan suku bunga di ekonomi terbesar di dunia. Inflasi CPI utama diperkirakan tetap stabil di 2,4% tahun-ke-tahun, sementara CPI inti diperkirakan tetap di 2,5%.

Meskipun angka tersebut kemungkinan tidak akan mencerminkan lonjakan harga energi setelah perang Iran, angka tersebut tetap akan dipantau secara cermat untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang pengeluaran konsumen dan kesehatan ekonomi secara keseluruhan.