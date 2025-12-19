Rupiah Ditutup Melemah ke Rp16.750 per Dolar AS

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup turun 27 poin atau sekitar 0,16 persen ke level Rp16.750 per dolar AS pada akhir perdagangan Jumat (19/12/2025).

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, salah satu sentimen pelemahan rupiah adalah datang dari faktor eksternal yaitu Indeks Harga Konsumen (CPI) inti AS pada bulan November turun ke level terendah sejak awal tahun 2021, menurut Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS).

“Baik CPI utama maupun inti mengalami penurunan, tetapi para ekonom memperingatkan bahwa penutupan pemerintah selama 43 hari dapat mendistorsi beberapa data yang dikumpulkan untuk rilis tersebut,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Seiring dengan meredanya inflasi, ekspektasi bahwa The Fed dapat memangkas suku bunga seharusnya meningkat, tetapi para pedagang menanggapi data tersebut dengan skeptis karena data pekerjaan cukup solid, seperti yang diungkapkan Departemen Tenaga Kerja dalam laporan Klaim Pengangguran Awal terbaru.

Selanjutnya, fokus pasar hari ini adalah rilis indikator inflasi favorit The Fed, Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi Inti (PCE), bersama dengan Indeks Sentimen Konsumen Universitas Michigan untuk rilis terakhirnya.

Selain itu, Presiden AS Donald Trump pada hari Kamis mengatakan ia yakin pembicaraan untuk mengakhiri perang di Ukraina "hampir mencapai titik terang" menjelang pertemuan AS dengan pejabat Rusia akhir pekan ini. Para analis mengatakan, langkah-langkah lebih lanjut yang menargetkan minyak Rusia dapat menimbulkan risiko pasokan yang lebih besar bagi pasar daripada blokade kapal tanker Venezuela oleh Trump.