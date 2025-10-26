Perluas Pembayaran QRIS Tap, BI Dekati Apple

BUKITTINGGI — Bank Indonesia (BI) menjajaki peluang kerja sama dengan Apple Indonesia guna memperluas penggunaan QRIS Tap, inovasi terbaru dalam ekosistem pembayaran digital berbasis Near Field Communication (NFC).

Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Himawan Kusprianto mengatakan, langkah ini diambil karena perangkat iPhone sebenarnya sudah mendukung teknologi NFC yang dapat digunakan untuk mengisi saldo uang elektronik atau e-money.

“Kita baru mau mencoba juga, sama seperti Arab baru mau mencoba. Jadi kita coba dekatin Apple Indonesia ada enggak possibility untuk membuka, karena Apple itu sebenarnya bisa NFC-nya. Kalau ngisi e-money kan bisa ya, e-money atau BCA Flash itu bisa sebenarnya. atau kalau kita pakai OVO, handphone-nya Apple sebenarnya juga bisa, artinya sebenarnya ada NFC-nya,” ujar Himawan dalam Pelatihan Wartawan di Bukittinggi, Jumat (24/10/2025).

Namun, Himawan menjelaskan bahwa tantangan utama terletak pada kebijakan global Apple yang belum memberikan akses bagi pengembang lokal untuk menggunakan NFC dalam sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS Tap. Selama ini, Apple hanya membuka akses NFC untuk Apple Pay, bukan untuk aplikasi pihak ketiga.

“Ini juga challenge buat kita, pelan-pelan kita coba jajaki, tapi paling enggak kalau QRIS Tap kita sukses, mungkin QRIS juga semakin masif. mungkin bisa juga menjadi insentif buat Apple untuk buka gitu ya,” lanjutnya.