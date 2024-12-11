Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Catat, Ini Puncak Arus Mudik dan Balik Nataru di Tol Solo-Yogyakarta

Fetra Hariandja , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |12:43 WIB
Catat, Ini Puncak Arus Mudik dan Balik Nataru di Tol Solo-Yogyakarta
Catat, Ini Puncak Arus Mudik dan Balik Nataru di Tol Solo-Yogyakarta (Foto: Fetra/Okezone)
A
A
A

BOYOLALI - Direktur Utama PT Jasamarga Jogja Solo Rudy Hardiansyah memprediksi puncak arus mudik pada libur Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025 terjadi pada 28 Desember 2024. Sedangkan puncak arus balik diprediksi pada 1 Januari 2025.

Rudy merincikan, pada 28 Desember 2024 ruas Tol Solo- Yogyakarta hingga jalur fungsional Prambanan akan dilintasi sekira 34 ribu kendaraan. Berbeda dengan arus balik yakni sekira 32 ribu kendaraan.

Prediksi ini tidak lepas dari status Yogyakarta sebagai kota destinasi wisata di Indonesia. Ditambah Klaten juga memiliki area wisata yang tidak kalah menarik.

"Kami sudah lakukan persiapan, terutama menghadapi libur Nataru. Kemungkinan animo masyarakat yang menggunakan Tol Solo-Yogyakarta cukup tinggi," kata Rudy di Kantor Gerbang Tol Banyudono, Boyolali, Rabu (11/12/2024).

Persiapan yang dilakukan seperti menambah rambu, marka, dan penerangan jalan. Hingga kini penyelesaiannya sudah masuk tahap akhir atau 90%. Kekurangan tersebut ditargetkan sebelum 18 Desember 2024.

 Jasa Marga

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/470/3123498/jalan_tol-XbtH_large.jpg
Diskon Tarif Tol 20% Selama 8 Hari di Mudik Lebaran 2025, Cek Tanggalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/320/3117067/jalan_tol-8aqh_large.jpg
Heboh e-Toll Gratis Rp500 Ribu Jasa Marga, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/320/3099674/467-ribu-kendaraan-kembali-ke-jabotabek-usai-libur-natal-2024-lR3zvwzUix.jpg
467 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek Usai Libur Natal 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/320/3084627/ada-kecelakaan-horor-di-tol-cipularang-jasa-marga-buka-suara-a0oMMQuRbN.jpg
Ada Kecelakaan Horor di Tol Cipularang, Jasa Marga Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/340/3058715/jasa_marga-E2Ht_large.jpeg
Perkuat Kepedulian Lingkungan, Jasa Marga Gelar Program TJSL di Desa Binaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/320/3055705/jasa-marga-jual-35-saham-tol-trans-jawa-siapa-minat-WZN9MgJ59L.jpg
Jasa Marga Jual 35% Saham Tol Trans Jawa, Siapa Minat?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement