Catat, Ini Puncak Arus Mudik dan Balik Nataru di Tol Solo-Yogyakarta

BOYOLALI - Direktur Utama PT Jasamarga Jogja Solo Rudy Hardiansyah memprediksi puncak arus mudik pada libur Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025 terjadi pada 28 Desember 2024. Sedangkan puncak arus balik diprediksi pada 1 Januari 2025.

Rudy merincikan, pada 28 Desember 2024 ruas Tol Solo- Yogyakarta hingga jalur fungsional Prambanan akan dilintasi sekira 34 ribu kendaraan. Berbeda dengan arus balik yakni sekira 32 ribu kendaraan.

Prediksi ini tidak lepas dari status Yogyakarta sebagai kota destinasi wisata di Indonesia. Ditambah Klaten juga memiliki area wisata yang tidak kalah menarik.

"Kami sudah lakukan persiapan, terutama menghadapi libur Nataru. Kemungkinan animo masyarakat yang menggunakan Tol Solo-Yogyakarta cukup tinggi," kata Rudy di Kantor Gerbang Tol Banyudono, Boyolali, Rabu (11/12/2024).

Persiapan yang dilakukan seperti menambah rambu, marka, dan penerangan jalan. Hingga kini penyelesaiannya sudah masuk tahap akhir atau 90%. Kekurangan tersebut ditargetkan sebelum 18 Desember 2024.