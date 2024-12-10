Mohon Maaf! Tak Ada Diskon Tarif Tol saat Libur Nataru 2025

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Tol Indonesia (ATI) sekaligus Direktur Utama Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) Subakti Syukur memastikan tidak ada pemberian diskon tarif tol selama periode musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Subakti menjelaskan, tidak adanya pemberian diskon tarif tol ini disebabkan karena adanya penurunan proyeksi traffic kendaraan selama musim libur Nataru pada beberapa ruas tol di seluruh Indonesia.

BACA JUGA: Jadwal Rekayasa Lalu Lintas Jalan Tol Japek dan Jagorawi pada Libur Nataru 2025

Di samping itu, Subakti menambahkan, beberapa Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) juga sudah mengeluarkan cukup banyak uang terkait penambahan lajur di Jalan Tol Cipali menjadi 3 lajur, hingga pengoperasian jalan tol fungsional yang totalnya sampai 120 km.

"Dari hasil rapat ATI, Nataru ini tidak ada diskon tarif tol dulu, karena kita mengeluarkan cukup besar untuk memfungsionalkan lebih dari 120 km tadi," ujar Subakti dalam konferensi pers di Kantor BUMN, Selasa (10/12/2024).

Subakti menjelaskan, kondisi traffic jalan tol di ruas Jasa Marga sendiri, terutama di Trans Jawa, selama periode Nataru 2025 diperkirakan sebesar 467.407 kendaraan. Jumlah ini hanya meningkat sebesar 1% jika dibandingkan periode Nataru tahun lalu.

"Hasil rapat ATI saya menyampaikan karena kondisi traffic itu cenderung menurun, terutama di region Trans Jawa di wilayah 2, sama kemudian di Sumatera, itu hampir semuanya menurun," katanya.

Subakti menambahkan, tujuan dasar pemberian diskon tarif tol sendiri adalah untuk memecah traffic yang terkonsentrasi pada hari-hari tertentu, sehingga diberikan semacam insentif kepada masyarakat untuk melakukan perjalanan lebih awal, dengan demikian kemacetan diharapkan bakal berkurang.