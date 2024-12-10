Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mohon Maaf! Tak Ada Diskon Tarif Tol saat Libur Nataru 2025

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |16:33 WIB
Mohon Maaf! Tak Ada Diskon Tarif Tol saat Libur Nataru 2025
Mohon Maaf! Tak Ada Diskon Tarif Tol saat Libur Nataru 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Tol Indonesia (ATI) sekaligus Direktur Utama Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) Subakti Syukur memastikan tidak ada pemberian diskon tarif tol selama periode musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Subakti menjelaskan, tidak adanya pemberian diskon tarif tol ini disebabkan karena adanya penurunan proyeksi traffic kendaraan selama musim libur Nataru pada beberapa ruas tol di seluruh Indonesia.

Di samping itu, Subakti menambahkan, beberapa Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) juga sudah mengeluarkan cukup banyak uang terkait penambahan lajur di Jalan Tol Cipali menjadi 3 lajur, hingga pengoperasian jalan tol fungsional yang totalnya sampai 120 km.

"Dari hasil rapat ATI, Nataru ini tidak ada diskon tarif tol dulu, karena kita mengeluarkan cukup besar untuk memfungsionalkan lebih dari 120 km tadi," ujar Subakti dalam konferensi pers di Kantor BUMN, Selasa (10/12/2024).

Subakti menjelaskan, kondisi traffic jalan tol di ruas Jasa Marga sendiri, terutama di Trans Jawa, selama periode Nataru 2025 diperkirakan sebesar 467.407 kendaraan. Jumlah ini hanya meningkat sebesar 1% jika dibandingkan periode Nataru tahun lalu.

"Hasil rapat ATI saya menyampaikan karena kondisi traffic itu cenderung menurun, terutama di region Trans Jawa di wilayah 2, sama kemudian di Sumatera, itu hampir semuanya menurun," katanya.

Subakti menambahkan, tujuan dasar pemberian diskon tarif tol sendiri adalah untuk memecah traffic yang terkonsentrasi pada hari-hari tertentu, sehingga diberikan semacam insentif kepada masyarakat untuk melakukan perjalanan lebih awal, dengan demikian kemacetan diharapkan bakal berkurang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188745/jalan_tol-meZc_large.jpg
5 Ruas Tol Siap Beroperasi pada Libur Nataru 2026, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187773/jalan_tol-QSU6_large.jpg
Ini Rincian Diskon Tarif Tol Jelang Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187946/jalan_tol-CoVz_large.jpg
Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Sudah Dapat Dilintasi Pasca Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186084/airlangga-R0ye_large.jpg
Diskon Tarif Tol 20 Persen Berlaku di 26 Ruas Selama Nataru 2026, Cek Tanggalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184705/jalan_tol_trans_sumatera-tgLx_large.jpg
Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat Beroperasi pada Libur Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182891/ruas_jalan_tol-6euL_large.jpg
Tarif 2 Ruas Tol Bakal Naik di November 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement