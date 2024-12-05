Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

7 Jalan Tol Fungsional Disiapkan pada Nataru 2025, Ini Daftarnya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |20:29 WIB
7 Jalan Tol Fungsional Disiapkan pada Nataru 2025, Ini Daftarnya
Jalan Tol pada Nataru 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan 7 ruas tol fungsional untuk mendukung kelancaran arus mudik musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Jalur fungsional itu terdiri di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan total panjang ruas tol fungsional sementara adalah 120,4 km dengan rincian Pulau Jawa 29,98 km dan Pulau Sumatera 90,42 km.

"Kami memastikan seluruh jalan nasional fungsional tidak ada lubang, rambu dan marka terpasang lengkap serta memastikan tidak ada kegiatan perbaikan jalan, baik jalan tol maupun non tol selambat-lambatnya pada H-10 atau 15 Desember 2024," kata Menteri Dody dalam keterangan resmi, Kamis (5/12/2024).

Adapun ruas tol fungsional sementara di Pulau Jawa adalah Tol Jakarta Cikampek II Selatan Seksi 3 Segmen Kutanegara – Sadang sepanjang 8,5 km, Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Seksi 1.2 Segmen Klaten – Prambanan sepanjang 8,6 km, Tol Probolinggo Banyuwangi Seksi 1 Gending – Kraksaan sepanjang 12,9 km.

Sementara untuk ruas tol fungsional di Pulau Sumatera adalah Tol Sigli Banda Aceh Seksi 1 Padang Tiji – Seulimeum sepanjang 24,6 km, Tol Binjai – Langsa Seksi 3 Tanjung Pura – Pangkalan Brandan sepanjang 19 km, Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat sebagian Seksi 2 Kuala Tanjung – Indrapura sepanjang 10,1 km, dan Tol Pekanbaru – Padang Seksi 1 Padang – Sicincin sepanjang 36,6 km.

