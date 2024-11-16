Jalan Tol Solo-Yogyakarta Dibuka Fungsional pada Libur Nataru 2025

JAKARTA - Jalan tol ruas Kartosuro -Purwomartani segmen Klaten–Prambanan akan dibuka fungsional pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Ruas tol sepanjang 8,6 km dibuka demi mendukung kelancaran arus mudik libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan dengan dibukanya secara fungsional Segmen Klaten-Prambanan akan melengkapi Seksi Kartasura-Klaten yang sudah beroperasi sejak Oktober 2024 sepanjang 20,1 km guna mengurai kemacetan saat arus mudik dan arus balik, serta mempersingkat waktu tempuh.

"Klaten-Prambanan konstruksinya sudah selesai, tinggal kelengkapan saja dan Insya Allah awal-awal Desember 2024 sudah bisa difungsikan. Memang masih butuh kelengkapan-kelengkapan, tetapi terus kita kejar untuk menghadapi traffic saat Nataru," kata Menteri Dody dalam keterangan resmi, Sabtu (16/11/2024).

Menteri Dody berharap nantinya Segmen Klaten - Prambanan dapat difungsionalkan dalam 24 jam, sehingga dapat mengurangi beban jalan nasional dan angka kecelakaan.

"Tadi saya minta agar penerangan dulu diprioritaskan sehingga bisa digunakan malam hari, karena kalau orang mudik dari Jakarta, biasanya sama sini (Klaten/Prambanan) sudah dini hari. Kondisi capek dan untuk mengurangi angka kecelakaan di jalan nasionalnya," tambahnya.