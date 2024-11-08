Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

51 Kapal Disiapkan di Lintasan Merak-Bakauheni saat Libur Nataru

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |14:01 WIB
51 Kapal Disiapkan di Lintasan Merak-Bakauheni saat Libur Nataru
51 Kapal Disiapkan di Lintasan Merak-Bakauheni (Foto: ASDP)
JAKARTA - Sebanyak 51 kapal disiapkan di lintasan Pelabuhan Merak-Bakauheni saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Penyediaan 51 kapal yang akan melayani perjalanan lintasan tersebut merupakan kewenangan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) selaku regulator.

"BPTD bertanggung jawab penuh dalam mengatur penjadwalan dan operasional armada di lintasan Merak-Bakauheni, termasuk jumlah kapal yang akan beroperasi sesuai dengan kebutuhan. Sebagai operator, ASDP fokus memastikan kesiapan fasilitas serta memberikan pelayanan terbaik di terminal pelabuhan," kata Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

ASDP dan BPTD telah berkoordinasi untuk memastikan sinergi yang baik antara pengelolaan armada kapal dan fasilitas pelabuhan, sehingga dapat meminimalisasi potensi kepadatan dan meningkatkan kenyamanan penumpang.

Kolaborasi dengan BPTD juga memungkinkan pengaturan operasional armada yang lebih fleksibel, terutama saat terjadi lonjakan penumpang yang signifikan pada hari-hari puncak, yang diperkirakan akan terjadi pada 20-21 dan 24 Desember 2024 untuk arus mudik, serta pada 29-30 Desember 2024 dan 1 Januari 2025 untuk arus balik.

Sementara itu, pihaknya mempersiapkan fasilitas penyeberangan yang optimal di setiap pelabuhan yang dikelola, termasuk kesiapan fasilitas terminal dan dermaga. Pihaknya secara rutin meningkatkan kesiapan fasilitas guna menghadapi lonjakan arus penumpang pada periode Nataru.

"Kami terus memastikan kesiapan infrastruktur pelabuhan, termasuk terminal, aksesibilitas, dan area parkir, sehingga pengguna jasa dapat menikmati layanan yang lebih nyaman dan tertata," katanya.

