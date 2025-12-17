Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KMP Jatra I Diberangkatkan Angkut 44 Ton Bantuan ke Sumatera

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |13:03 WIB
KMP Jatra I Diberangkatkan Angkut 44 Ton Bantuan ke Sumatera
KMP Jatra I Diberangkatkan Angkut 44 Ton Bantuan ke Sumatera (Foto: ASDP)
A
A
A

JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memberangkatkan KMP Jatra I sebagai kapal ketiga yang dikerahkan untuk mendukung distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak bencana Sumatera.

KMP Jatra I telah bertolak pada Selasa 16 Desember 2025 dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Pelabuhan Belawan, sebelum melanjutkan pelayaran ke Lhokseumawe, Sibolga, hingga Teluk Bayur. Sekitar 44 ton bantuan logistik dibawa dalam pelayaran ini, mencerminkan komitmen ASDP untuk memastikan bantuan kemanusiaan terus bergerak dan menjangkau wilayah yang membutuhkan.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dan memberikan kepercayaan kepada ASDP. Setiap bantuan yang dititipkan merupakan amanah besar bagi kami untuk memastikan seluruhnya dapat terdistribusi dengan baik, aman, dan tepat sasaran kepada masyarakat terdampak,” kata Direktur Utama ASDP Heru Widodo di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Bantuan seberat kurang lebih 44 ton tersebut terdiri dari bahan makanan, air minum, pakaian, serta perlengkapan kebutuhan darurat lainnya. Seluruh logistik dihimpun dari sekitar 18 mitra dan pemangku kepentingan, meliputi BNPB, kementerian dan lembaga, BUMN, lembaga sosial, yayasan, komunitas, serta dukungan internal ASDP. Bantuan ini selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah wilayah terdampak, khususnya Belawan, Lhokseumawe, dan Sibolga.

Corporate Secretary ASDP Windy Andale menjelaskan bahwa KMP Jatra I tidak hanya mengangkut logistik bantuan, tetapi juga membawa 20 unit kendaraan campuran serta 60 penumpang.

“Para penumpang tersebut terdiri dari relawan kemanusiaan, pengemudi kendaraan bantuan, serta personel pendukung yang akan terlibat langsung dalam proses distribusi bantuan di lapangan,” jelas Windy.

 

Halaman:
1 2
