Daftar Tarif Penyeberangan Ajibata-Ambarita Terbaru di Oktober 2025

JAKARTA - Daftar tarif penyeberangan lintasan Ajibata-Ambarita yang berlaku Oktober 2025. Lintasan ini merupakan jalur vital yang menjadi gerbang utama menuju Pulau Samosir, Sumatera Utara.



Direktur Utama ASDP Heru Widodo menegaskan bahwa kehadiran ASDP di Kawasan Danau Toba merupakan bagian dari upaya dalam memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendukung pariwisata nasional.



“Kehadiran kami di wilayah Sumatera, khususnya di Kawasan Danau Toba, adalah wujud nyata dukungan ASDP terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan. Melalui layanan yang andal, aman, dan nyaman, kami ingin memastikan setiap wisatawan dapat menikmati keindahan Pulau Samosir dengan mudah,” ujar Heru di Jakarta, Minggu (26/10/2025).



Heru menambahkan, meningkatnya aksesibilitas wisata akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan peluang usaha baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. “Ketika wisata berkembang, roda ekonomi berputar, dan masyarakat sekitar ikut menikmati manfaatnya,” lanjutnya.



Pulau Samosir dikenal memiliki kekayaan alam yang luar biasa, mulai dari pesona Bukit Holbung yang strategis, deretan pantai eksotis seperti Batu Hoda dan Pardada, hingga air terjun Efrata dan Simangande yang memukau. Kawasan sekitar juga dikenal sebagai lumbung pangan yang subur, menghasilkan padi, jagung, kacang tanah, dan ubi-ubian. Potensi ini menandakan bahwa Samosir tidak hanya menjadi destinasi wisata unggulan, tetapi juga kawasan dengan ketahanan pangan yang kuat.



Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menjelaskan bahwa keunikan Pulau Samosir terletak pada perpaduan alam, budaya, dan kehidupan masyarakat yang harmonis.



“Harmoni antara kekayaan alam, hasil bumi, dan budaya yang khas menjadikan Samosir sebagai destinasi wisata yang istimewa. Melalui lintasan Ajibata-Ambarita, ASDP berperan penting menghubungkan wisatawan dengan keindahan tersebut, sekaligus memperkuat konektivitas di kawasan Danau Toba,” jelas Shelvy.



Selain keindahan alam, pengunjung dapat menikmati atraksi budaya seperti tarian tor-tor, rumah adat Batak, serta berbagai upacara tradisional yang memikat wisatawan lokal maupun mancanegara. Semua ini semakin memperkuat posisi Samosir sebagai salah satu destinasi unggulan Indonesia.