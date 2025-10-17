Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tiket Sudah Bisa Dipesan, Ini Persiapan ASDP untuk Libur Nataru 2025/2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |07:20 WIB
JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mulai membuka pemesanan tiket untuk periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. ASDP telah menyiapkan strategi layanan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan, seluruh lini operasi kini tengah bersiap menghadapi peningkatan arus penumpang dan kendaraan yang setiap tahun menjadi tradisi. Evaluasi dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan agar pengalaman pengguna jasa semakin baik dari waktu ke waktu.

“Kami ingin masyarakat merasakan perjalanan yang lancar, aman dan menyenangkan. Karena itu, seluruh perencanaan kami rancang dengan matang, mulai dari kesiapan armada, pelabuhan, hingga sistem digital seperti Ferizy, agar setiap penyeberangan berlangsung tertib dan efisien,” kata Heru di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Para calon penumpang bisa membeli tiket melalui aplikasi Ferizy. Melalui aplikasi dan situs resmi Ferizy, pengguna jasa dapat membeli tiket kapan saja dan dari mana saja, tanpa harus mengantre di pelabuhan. ASDP mengimbau masyarakat untuk melakukan pemesanan sejak jauh-jauh hari agar jadwal keberangkatan sesuai dengan waktu perjalanan yang diinginkan. 

“Pastikan sudah memiliki tiket sebelum berangkat, dan tiba di pelabuhan sesuai jadwal yang tertera di tiket,” tegas Heru.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menambahkan bahwa persiapan menyambut Nataru dilakukan secara menyeluruh di empat cabang utama ASDP, yakni Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk. Langkah strategis disusun untuk menjaga kelancaran arus penyeberangan, termasuk optimalisasi dermaga dan koordinasi intensif dengan KSOP untuk pengaturan pola operasional kapal. 

 

Halaman:
1 2
