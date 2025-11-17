Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Libur Nataru 2026, ASDP Perkuat Jalur Jawa-Bali-Lombok

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |13:49 WIB
Libur Nataru 2026, ASDP Perkuat Jalur Jawa-Bali-Lombok
Libur Nataru 2026, ASDP Perkuat Jalur Jawa-Bali-Lombok (Foto: ASDP)
JAKARTA - Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, jalur penyeberangan Jawa-Bali-Lombok kembali menjadi nadi utama mobilitas masyarakat. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan seluruh layanan di lintasan strategis tersebut berjalan tertib, andal, dan selaras dengan kebijakan regulator, khususnya KSOP dan BPTD di masing-masing wilayah.

"ASDP menyiapkan rangkaian layanan berlapis agar masyarakat dapat melintasi Jawa–Bali–Lombok dengan lancar, aman, dan selamat," kata Direktur Utama ASDP Heru Widodo di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Di kawasan Timur, Pelabuhan Lembar menjadi gerbang vital menuju NTB dan Bali. Tingginya mobilitas tercermin dari jumlah penumpang dan kendaraan yang dilayani KMP Portlink II dan KMP Roditha hingga Oktober 2025, yaitu hampir 20 ribu penumpang dan lebih dari 35 ribu kendaraan. 

General Manager ASDP Cabang Lembar Handoyo Priyanto menjelaskan bahwa pengaturan jumlah kapal akan mengikuti tingkat kepadatan, didukung penerapan delaying system di area parkir PDS dan Terminal Segenter. Arus puncak diperkirakan pada 20–22 serta 27–29 Desember, dan arus balik pada 3–5 Januari 2026.

Sementara itu di sisi barat, Pelabuhan Ketapang memperkuat pola operasi melalui konsolidasi nasional Kementerian Perhubungan. ASDP bersama KSOP, BPTD, dan instansi terkait menyiapkan manajemen antrean, opsi penambahan trip kapal, rekayasa lalu lintas, serta pengalihan kendaraan besar maupun kecil ke jalur alternatif bila dibutuhkan. Pola operasi adaptif diharapkan menjaga kelancaran perjalanan pada lintasan Ketapang–Gilimanuk sepanjang periode Nataru.

 

