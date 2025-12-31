Purbaya Tak Bisa Tidur Mikirin Setoran Negara: Saya Pikir 31 Desember Menkeu Sudah Tenang

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memprediksi pemasukan keuangan negara di tahun 2025 ini lebih rendah dari proyeksi di awal tahun. Hal ini membuat defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin melebar.

"Tidak ada masalah dalam belanja, kita bisa belanja dengan baik. Cuman ya tadi, income-nya agak sedikit di bawah prediksi kita sehingga defisitnya lebih lebar dari pikiran semua," ungkap Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (31/12/2025).

Purbaya belum mengungkap secara rinci terkait hal tersebut, lantaran belanja dan pendapatan negara masih terus dicatat hingga tengah malam nanti. Hal ini yang membuatnya juga was-was memikirkan pendapatan keuangan negara. Sebab menurutnya, apabila tidak ada uang negara yang masuk dari proyeksi awal akan membuat defisit anggaran semakin membengkak.

"Karena angkanya geser terus nih sampai malam nih. Ya hanya detik-detik ini banyak uang masuk juga baru tahu saya. Saya pikir kalau Menteri Keuangan 31 Desember sudah tenang, rupanya belum tuh. Semalam aja saya enggak bisa tidur, uangnya masuk enggak ya, uangnya masuk enggak ya," katanya.

"Defisitnya kan bisa melebar kencang kalau ada gagal uang masuk atau pengeluaran tiba-tiba yang besar," sambung dia.