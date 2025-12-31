Apakah Ada Promo Diskon Listrik di Awal Tahun 2026? Ini Info Terbarunya

JAKARTA - Apakah ada promo diskon listrik di awal tahun 2026? Pemerintah menerapkan diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk pelanggan rumah tangga dengan daya listrik hingga 2.200 VA pada 2025.

Kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50 persen diberikan sebagai bagian dari stimulus ekonomi dan upaya menjaga daya beli masyarakat di masa liburan awal tahun 2025.

Diskon diberikan otomatis melalui sistem PT PLN (Persero) untuk pelanggan pascabayar dan langsung pada pembelian token listrik prabayar selama periode Januari dan Februari 2025 dan dilaksanakan kembali pada periode Juni–Juli 2025.

Saat ini belum ada pengumuman resmi dari Pemerintah yang menyatakan bahwa diskon tarif listrik 50% atau program diskon serupa akan diberlakukan kembali pada tahun 2026.

Akan tetapi pemerintah masih mengalokasikan subsidi listrik dalam anggaran 2026 untuk mendukung rumah tangga kurang mampu.

Hal ini bersifat alokasi subsidi umum dan bukan merupakan program diskon tarif listrik 50% seperti yang berlaku di 2025.