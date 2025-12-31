Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Ada Promo Diskon Listrik di Awal Tahun 2026? Ini Info Terbarunya

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |21:10 WIB
Apakah Ada Promo Diskon Listrik di Awal Tahun 2026? Ini Info Terbarunya
Diskon Listrik PLN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apakah ada promo diskon listrik di awal tahun 2026? Pemerintah menerapkan diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk pelanggan rumah tangga dengan daya listrik hingga 2.200 VA pada 2025.

Kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50 persen diberikan sebagai bagian dari stimulus ekonomi dan upaya menjaga daya beli masyarakat di masa liburan awal tahun 2025.

Diskon diberikan otomatis melalui sistem PT PLN (Persero) untuk pelanggan pascabayar dan langsung pada pembelian token listrik prabayar selama periode Januari dan Februari 2025 dan dilaksanakan kembali pada periode Juni–Juli 2025. 

Saat ini belum ada pengumuman resmi dari Pemerintah yang menyatakan bahwa diskon tarif listrik 50% atau program diskon serupa akan diberlakukan kembali pada tahun 2026.

Akan tetapi pemerintah masih mengalokasikan subsidi listrik dalam anggaran 2026 untuk mendukung rumah tangga kurang mampu.

Hal ini bersifat alokasi subsidi umum dan bukan merupakan program diskon tarif listrik 50% seperti yang berlaku di 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192442/promo_diskon_listrik-SJze_large.jpg
Ini Aplikasi untuk Dapat Promo Diskon Listrik Desember 2025, Token Rp50.000 Bayar Cuma Rp40.000 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/622/3191959/token_listrik-IMFV_large.jpg
Ini Syarat dan Cara Dapatkan Promo Diskon Tarif Listrik Desember 2025 di Gopay, Shopee dan Tokopedia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185328/listrik-8Jzj_large.jpg
5 Fakta Tarif Listrik PLN Terbaru di November-Desember 2025 hingga Ada Diskon 50 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185237/diskon_listrik_pln-sXrS_large.jpg
Cek Diskon Listrik 50% November 2025, Terakhir Hari Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184784/listrik-UbX5_large.jpg
Daftar Terbaru Tarif Listrik Kategori Subdisi dan Non Subsidi yang Berlaku hingga November 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184781/diskon_listrik_pln-lvfu_large.jpg
Ini Batas Waktu Klaim Diskon Listrik 50 Persen hingga November 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement