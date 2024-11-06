AHY: Harga Tiket Pesawat saat Nataru Harus Terjangkau

AHY targetkan harga tiket pesawat turun di akhir tahun (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berusaha agar harga tiket pesawat turun pada akhir tahun.

AHY berharap harga tiket peswat bisa lebih murah untuk melayani perjalanan yang relatif meningkat pada periode musim libur natal dan tahun baru (Nataru).

"Natal dan Tahun Baru kita harus antisipasi intensitas perjalanan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, ini juga akan lebih tinggi. Kita juga harus meyakinkan bahwa harga-harga tiket itu terjangkau," jata AHY di kantornya, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

AHY mengaku saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan selaku stakeholder yang membawahi industri penerbangan sebelum resmi diumumkan ke publik.

"Saya akan menjelaskan di kesempatan berikutnya. Tetapi Kementerian Perhubungan saat ini tengah merumuskan langkah-langkah strategis dan taktisnya. Mudah-mudahan bisa segera kami jelaskan," ungkap AHY.