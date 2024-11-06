Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Tiket Pesawat Turun Pekan Ini, Jadi Berapa?

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |18:54 WIB
Harga Tiket Pesawat Turun Pekan Ini, Jadi Berapa?
Tiket pesawat domestik turun pekan ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah melakukan evaluasi rencana penurunan harga tiket pesawat domestik. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pembahasan atau evaluasi penurunan harga tiket pesawat ini dilakukan oleh Satgas (Satuan Tugas) yang terdiri dari oleh Menko Perekonomian hingga Menko Pembangunan Kewilayahan serta beberapa Kementerian teknis yang ada dibawahnya.

"Dari Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur, telah membuat tim teknis. Harapan kami dalam waktu minggu ini kami sudah mendapatkan hasil evaluasinya, dan bagaimana rekomendasi atas kenaikan harga tiket ini bisa kami turunkan," kata Dudy dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Rabu (6/11/2024).

Dudy berharap hasil evaluasi ini bisa keluar pada pekan ini sehingga penurunan harga tiket pesawat bisa diterapkan sebelum musim libur Natal dan tahun baru (Nataru) 2025 tiba.

"Berkaitan dengan harga tiket dalam penyelenggaraan natal, tentunya akan menjadi fokus kami dari Kementerian Perhubungan. Dan saat ini, mengingat bahwa harga tiket ini tidak semata-mata melibatkan Kementerian Perhubungan," tambahnya.

Sebelumnya, Asosiasi Penerbangan, Indonesia National Air Carrier Association (INACA) mendorong pemerintah untuk memperhatikan soal pengenaan pajak berganda di industri penerbangan. Sebab banyak komponen pajak dikenakan dan akhirnya berdampak pada pembentukan harga tiket yang lebih mahal.

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja menjelaskan pajak berganda di industri penerbangan ini mencakup pajak sparepart lewat bea masuk, pajak perawatan pesawat atau MRO (Maintenance Repair & Overhaul), pajak tiket, pajak avtur, pajak bandara, dan lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178308/tarif_tiket_pesawat-PxhI_large.jpg
Resmi! Tarif Tiket Pesawat Turun pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176725/pesawat-OpkY_large.jpg
Diskon Tarif Tiket Pesawat saat Nataru, Biaya Bahan Bakar Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/320/3160031/harga_tiket_pesawat-7bDo_large.jpg
6 Fakta Harga Tiket Pesawat Bakal Naik, Pajak Karbon Masuk Hitungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/320/3159174/avtur_pesawat_terbang-2mpA_large.jpg
Avtur dari Minyak Jelantah Bisa Bikin Harga Tiket Pesawat Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/320/3146886/pesawat_terbang-ruOU_large.jpg
Siapa Pemilik Maskapai Penerbangan Jetstar Asia yang Resmi Tutup Juli 2025? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/320/3146675/pesawat-UTKi_large.jpg
Ingat! Harga Tiket Pesawat Turun Selama Libur Sekolah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement