4 Fakta Diskon Listrik PLN 50 Persen Resmi Berlaku di Januari 2026

4 Fakta Diskon Listrik PLN 50 Persen Resmi Berlaku di Januari 2026 (Foto: PLN)

JAKARTA - Pelanggan dapat menikmati diskon listrik PLN 50 persen di Januari 2026. Diskon listrik PLN 50 persen resmi berlaku sejak 7 Januari 2026 hingga 20 Januari 2026.

Diskon listrik PLN 50 persen ini berupa promo tambah daya listrik diskon 50 persen bagi pelanggan yang melakukan transaksi pada aplikasi PLN Mobile. Promo ini diberikan PLN melalui program spesial bertajuk "Tahun Baru Energi Baru".

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta diskon listrik PLN 50 persen resmi berlaku di Januari 2026, Jakarta, Minggu (11/1/2026).

1. Diskon Listrik PLN 50 Persen untuk Semua Golongan

PLN menghadirkan promo tambah daya listrik diskon 50 persen bagi pelanggan yang melakukan transaksi pada aplikasi PLN Mobile.

Promo yang berlaku mulai tanggal 7 hingga 20 Januari 2026 ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa di semua golongan tarif, dengan daya awal 450 Volt Ampere (VA) hingga 5.500 VA yang ingin menambah daya hingga 7.700 VA.

2. Penjelasan PLN

Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto menjelaskan, program ini memberikan kesempatan bagi pelanggan yang ingin mengoptimalkan penggunaan energi listrik melalui penambahan daya dengan biaya yang terjangkau.

“Program ini hadir sebagai wujud apresiasi kepada pelanggan setia PLN dengan memberikan kemudahan sekaligus manfaat langsung bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan listrik secara andal dan efisien,” ujar Adi.