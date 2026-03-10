Cara Mudah Dapat Promo Diskon Listrik 50 Persen di PLN Mobile

Cara Mudah Dapat Promo Diskon Listrik 50 Persen di PLN Mobile (Foto: PLN)

JAKARTA - Cara mudah dapat promo diskon listrik 50 persen di PLN Mobile. Diskon listrik 50 persen berupa promo diskon tambah daya listrik dapat dinikmati pelanggan mulai dari 25 Februari hingga terakhir hari ini, Selasa 10 Maret 2026 melalui aplikasi PLN Mobile.

PLN memberikan diskon 50 persen biaya penyambungan tambah daya bagi pelanggan satu fasa dengan daya awal 450 Volt Ampere (VA) hingga 5.500 VA untuk penambahan daya sampai dengan 7.700 VA.

Cara Mudah Dapat Promo Diskon 50 Persen Listrik di PLN Mobile

Pelanggan yang ingin menikmati promo diskon tambah daya ini cukup melakukan transaksi pembelian token atau pembayaran tagihan listrik melalui aplikasi PLN Mobile.

Setelah itu, pelanggan akan memperoleh e-voucher tambah daya yang dapat diklaim melalui fitur promo pada aplikasi.

“Setelah mendapatkan e-voucher, pelanggan dapat langsung mengajukan permohonan tambah daya melalui PLN Mobile dengan memasukkan kode voucher tersebut. Proses penyambungan selanjutnya akan dilakukan oleh petugas PLN sesuai dengan standar Tingkat Mutu Pelayanan yang berlaku,” kata Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto di Jakarta.

Sebagai gambaran, pelanggan rumah tangga dengan daya awal 450 VA yang ingin menambah daya menjadi 7.700 VA umumnya dikenakan biaya penyambungan sebesar Rp7.025.250.

Lewat program ini, pelanggan akan mendapat potongan 50 persen biaya sehingga jumlah yang dibayarkan hanya sebesar Rp3.512.625.

"Kami berharap pelanggan dapat memanfaatkan kemudahan layanan digital PLN Mobile untuk memastikan kecukupan daya listrik di rumah, sehingga aktivitas ibadah dan kebersamaan keluarga selama bulan Ramadhan dapat berlangsung dengan lebih nyaman tanpa kendala kelistrikan,” kata Adi.