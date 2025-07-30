Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Avtur dari Minyak Jelantah Bisa Bikin Harga Tiket Pesawat Turun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |15:07 WIB
Avtur dari Minyak Jelantah Bisa Bikin Harga Tiket Pesawat Turun
Avtur Pesawat Terbang (Foto: Okezone)
JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Sektor Penerbangan atau Indonesia National Air Carriers Association (INACA) mendorong pemerintah untuk menggunakan minyak goreng bekas pakai (Used Cooking Oil/UCO)  sebagai bahan bakar pesawat.

Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja mengatakan jika digunakan secara efektif akan berdampak pada biaya penerbangan yang cenderung bisa ditekan. Justru sebaliknya, jika pemerintah masih menggunakan avtur sebagai bahan bakar utama, harga tiket bisa mengalami kenaikan seiring penerapan tax carbon oleh negara asing.

"Used cooking oil ini pengelolaan jangka panjangnya memang harus mengurangi biaya dari penerbangan. Kalau operational expenditure makin lama makin efisien," ujarnya saat ditemui dalam acara Indonesia Aero Summit 2025 di Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Menurut Denon, dengan harga tiket yang relatif kompetitif jika menggunakan bahan bakar hasil daur ulang ini tentu akan meningkatkan traffic. Meskipun diakuinya ada banyak faktor lain yang membentuk komponen harga tiket.

"Jadi saya pikir salah satu upaya pemerintah untuk nanti jangka panjangnya menyiapkan used cooking oil ini sebagai campuran dari soft, dari after. Ini diharapkan bisa membantu menurunkan tarifnya," ucapnya.

 

