Cek Diskon Listrik 50% November 2025, Terakhir Hari Ini

JAKARTA - Masyarakat masih punya waktu untuk menikmati diskon listrik hingga 50 persen. Program ini membuka kesempatan bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA hingga 5.500 VA untuk meningkatkan daya hingga 7.700 VA dengan biaya jauh lebih hemat yang berlaku sampai hari ini Minggu (23/11/2025).

Diskon hanya diberikan kepada pelanggan aktif yang sudah terdaftar sebelum 1 November 2025.

Cara Dapat Diskon Listrik 50 Persen

Program ini juga memberikan kesempatan kepada setiap pengguna aplikasi PLN Mobile untuk mendapatkan hingga empat e-voucher tambah daya selama periode berlangsung. E-voucher tersebut dapat diperoleh melalui menu Reward dan digunakan satu kali selama masa promo.

Dalam tabel yang dirilis PLN, tarif tambah daya bervariasi tergantung kapasitas awal pelanggan. Misalnya, pelanggan dengan daya 450 VA yang ingin naik ke 2.200 VA cukup membayar Rp819.875 dari harga normal Rp1.639.750.

Sementara pelanggan 2.200 VA yang ingin naik ke 5.500 VA hanya dikenai biaya Rp1.598.500, jauh lebih murah dari tarif biasanya Rp3.197.700. Syarat dan Ketentuan