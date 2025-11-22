Syarat dan Batas Waktu Diskon Listrik 50%

Masyarakat masih punya waktu panjang untuk menikmati diskon listrik hingga 50 persen. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Masyarakat masih punya waktu panjang untuk menikmati diskon listrik hingga 50 persen. Program yang berlaku sampai 23 November 2025 ini membuka kesempatan bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA hingga 5.500 VA untuk meningkatkan daya hingga 7.700 VA dengan biaya jauh lebih hemat.

Diskon hanya diberikan kepada pelanggan aktif yang sudah terdaftar sebelum 1 November 2025.

Cara Dapat Diskon Listrik 50 Persen

Program ini juga memberikan kesempatan kepada setiap pengguna aplikasi PLN Mobile untuk mendapatkan hingga empat e-voucher tambah daya selama periode berlangsung. E-voucher tersebut dapat diperoleh melalui menu Reward dan digunakan satu kali selama masa promo.

Dalam tabel yang dirilis PLN, tarif tambah daya bervariasi tergantung kapasitas awal pelanggan. Misalnya, pelanggan dengan daya 450 VA yang ingin naik ke 2.200 VA cukup membayar Rp819.875 dari harga normal Rp1.639.750.

Sementara pelanggan 2.200 VA yang ingin naik ke 5.500 VA hanya dikenai biaya Rp1.598.500, jauh lebih murah dari tarif biasanya Rp3.197.700.