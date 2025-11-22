Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Syarat dan Batas Waktu Diskon Listrik 50%

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |05:10 WIB
Syarat dan Batas Waktu Diskon Listrik 50%
Masyarakat masih punya waktu panjang untuk menikmati diskon listrik hingga 50 persen. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat masih punya waktu panjang untuk menikmati diskon listrik hingga 50 persen. Program yang berlaku sampai 23 November 2025 ini membuka kesempatan bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA hingga 5.500 VA untuk meningkatkan daya hingga 7.700 VA dengan biaya jauh lebih hemat. 

Diskon hanya diberikan kepada pelanggan aktif yang sudah terdaftar sebelum 1 November 2025.

Cara Dapat Diskon Listrik 50 Persen

Program ini juga memberikan kesempatan kepada setiap pengguna aplikasi PLN Mobile untuk mendapatkan hingga empat e-voucher tambah daya selama periode berlangsung. E-voucher tersebut dapat diperoleh melalui menu Reward dan digunakan satu kali selama masa promo.

Dalam tabel yang dirilis PLN, tarif tambah daya bervariasi tergantung kapasitas awal pelanggan. Misalnya, pelanggan dengan daya 450 VA yang ingin naik ke 2.200 VA cukup membayar Rp819.875 dari harga normal Rp1.639.750.

Sementara pelanggan 2.200 VA yang ingin naik ke 5.500 VA hanya dikenai biaya Rp1.598.500, jauh lebih murah dari tarif biasanya Rp3.197.700.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184775//dikson-DtL7_large.jpg
Berapa Diskon Listrik hingga 23 November 2025? Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184784//listrik-UbX5_large.jpg
Daftar Terbaru Tarif Listrik Kategori Subdisi dan Non Subsidi yang Berlaku hingga November 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184781//diskon_listrik_pln-lvfu_large.jpg
Ini Batas Waktu Klaim Diskon Listrik 50 Persen hingga November 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184535//listrik-tacB_large.jpeg
Cek Syarat dan Cara Dapat Diskon Listrik 50% Jelang Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184562//tarif_listrik-H1eR_large.jpg
Ini Rincian Terbaru Tarif Listrik per kWh Pelanggan PLN yang Berlaku Hingga Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184560//diskon_listrik_pln-hxZu_large.jpg
Apakah Token Listrik Dapat Promo Diskon 50 Persen? Ini Faktanya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement