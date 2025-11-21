Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Diskon Listrik hingga 23 November 2025? Segini Besarannya

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |06:07 WIB
Berapa Diskon Listrik hingga 23 November 2025? Segini Besarannya
Pelanggan listrik PLN masih bisa menikmati diskon listrik yang disiapkan sampai 23 November 2025. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Pelanggan listrik PLN masih bisa menikmati diskon listrik yang disiapkan sampai 23 November 2025. Berikut syarat dan cara mendapatkan diskon listrik hingga 50% yang wajib diketahui.

Adapun masyarakat yang mendapat diskon ini merupakan pelanggan aktif PLN yang sudah terdaftar sebelum 1 November 2025. Selain itu, pelanggan yang ingin mengikuti program ini wajib melunasi seluruh tagihan listrik dan kewajiban lainnya terlebih dahulu.

Proses pengajuan tambah daya dapat dilakukan secara mudah melalui aplikasi PLN Mobile tanpa harus datang ke kantor PLN.
Untuk mendapatkan promo ini, pelanggan prabayar cukup melakukan transaksi pembelian token listrik, sedangkan pelanggan pascabayar cukup melakukan pembayaran tagihan listrik melalui aplikasi PLN Mobile.

Setelah transaksi dilakukan, pelanggan akan menerima e-voucher promo tambah daya pada fitur "Reward" yang dapat digunakan selama periode promo berlangsung.

 

Halaman:
1 2
