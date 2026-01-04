Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cek Kabar Terbaru BSU Pekerja dan Diskon Listrik Januari 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 04 Januari 2026 |06:05 WIB
Cek Kabar Terbaru BSU Pekerja dan Diskon Listrik Januari 2026
Cek Kabar Terbaru BSU Pekerja dan Diskon Listrik Januari 2026. (Foto: Okezone.com/Kemensos)
A
A
A

JAKARTA - Diskon tarif listrik 50% dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Ketenagakerjaan telah diberikan sepanjang 2025. Kini, masyarakat menantikan kepastian apakah kedua kebijakan ini akan berlanjut pada 2026.

Untuk diskon tarif listrik, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum menerima usulan resminya. Dirinya akan melihat perkembangan yang terjadi.

"Sampai sekarang belum ada usulan (diskon tarif listrik), nanti kita lihat seperti apa masukannya," ujar Purbaya.

Namun, lanjut Purbaya, jika ekonomi Indonesia sudah menunjukkan tren positif, maka kebijakan diskon tarif listrik kemungkinan besar tidak diperlukan lagi.

Sementara itu, belakangan ini muncul isu bahwa pemerintah akan mencairkan lagi BSU BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat yang memenuhi syarat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192779//bsu-Q3pA_large.jpg
Daftar Bansos yang Resmi Dihapus 2026, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193188//listrik-zxqA_large.jpg
Segini Besaran Tarif Listrik di Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193211//diskon_listrik_dan_bsu-h7kB_large.jpeg
Ini Info Terbaru Promo Tarif Diskon Listrik dan BSU BPJS Ketenagakerjaan di Januari 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193210//diskon_listrik-5twz_large.jpg
Daftar Lengkap Tarif Listrik PLN Semua Golongan per 1 Januari 2026, Ada Diskon Listrik? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193032//purbaya-vcWP_large.jpg
Purbaya soal Diskon Tarif Listrik di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3192972//blt-wgd2_large.jpg
Tahun Baru 2026, Akurasi Data Jadi Fokus Penyaluran Bansos
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement