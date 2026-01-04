Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Tarif Listrik Januari 2026, Stabil dan Tidak Ada Kenaikan

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 04 Januari 2026 |09:02 WIB
4 Fakta Tarif Listrik Januari 2026, Stabil dan Tidak Ada Kenaikan
Tarif listrik Januari 2026 diputuskan tidak naik. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Tarif listrik Januari 2026 diputuskan tidak naik, padahal secara parameter perhitungan seharusnya ada penyesuaian.

Namun demikian, pemerintah memutuskan tarif listrik tidak mengalami kenaikan sampai Maret 2026. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero).

Berikut fakta-fakta menarik terkait tarif listrik PLN yang tidak naik di Januari 2026, Minggu (4/1/2026):

1. Tarif Listrik Mestinya Naik

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, meliputi kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

"Berdasarkan perhitungan parameter tersebut, secara formula tarif tenaga listrik berpotensi mengalami perubahan," ujarnya.

2. Tarif Listrik Tidak Naik sampai Maret 2026

PT PLN (Persero) menetapkan tarif listrik pada Triwulan I (Januari–Maret 2026) tidak mengalami kenaikan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero).

"Untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik Triwulan I Tahun 2026 tetap atau tidak mengalami perubahan," jelas Tri.

3. Jaga Daya Beli Masyarakat

Lebih lanjut, Tri menyampaikan bahwa tarif tenaga listrik bagi 25 golongan pelanggan tidak mengalami perubahan, dengan subsidi listrik tetap diberikan. Kebijakan ini memberi ruang bagi masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengelola pengeluaran di awal tahun, sehingga daya beli tetap terjaga dan stabilitas ekonomi nasional dapat dipertahankan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/320/3193320//blt-x7tT_large.jpg
Cek Kabar Terbaru BSU Pekerja dan Diskon Listrik Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193058//tarif_listrik-2iCI_large.jpg
4 Fakta Tarif Listrik PLN 2026 Tidak Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193188//listrik-zxqA_large.jpg
Segini Besaran Tarif Listrik di Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193211//diskon_listrik_dan_bsu-h7kB_large.jpeg
Ini Info Terbaru Promo Tarif Diskon Listrik dan BSU BPJS Ketenagakerjaan di Januari 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193210//diskon_listrik-5twz_large.jpg
Daftar Lengkap Tarif Listrik PLN Semua Golongan per 1 Januari 2026, Ada Diskon Listrik? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193248//listrik-qIf6_large.jpeg
Konsumsi Listrik Malam Tahun Baru 2026 Capai 40,23 GW
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement