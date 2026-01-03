Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Besaran Tarif Listrik di Januari 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |05:05 WIB
Segini Besaran Tarif Listrik di Januari 2026
Tarif listrik di awal tahun baru 2026 dipastikan tidak naik. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Tarif listrik di awal tahun baru 2026 dipastikan tidak naik. Hal ini sudah berdasarkan perhitungan parameter seperti kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

Namun demikian, secara formula tarif tenaga listrik berpotensi mengalami perubahan. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik Triwulan I Tahun 2026 tetap atau tidak mengalami perubahan pada Triwulan I (Januari–Maret) 2026.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno menyampaikan bahwa tarif tenaga listrik bagi 25 golongan pelanggan tidak mengalami perubahan, dengan subsidi listrik tetap diberikan. Kebijakan ini memberi ruang bagi masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengelola pengeluaran di awal tahun, sehingga daya beli tetap terjaga dan stabilitas ekonomi nasional dapat dipertahankan.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa keputusan tarif listrik Triwulan I 2026 yang tidak mengalami kenaikan akan memberikan ruang bagi masyarakat dan UMKM untuk mengelola pengeluaran dengan lebih baik di awal tahun, ketika aktivitas rumah tangga dan usaha kembali berjalan.

“Awal tahun cenderung diiringi berbagai kebutuhan rumah tangga dan aktivitas usaha yang kembali berjalan. Dengan tarif listrik yang tidak naik, masyarakat memiliki kepastian dalam mengatur pengeluaran sehingga daya beli dapat tetap terjaga,” ujar Darmawan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193211//diskon_listrik_dan_bsu-h7kB_large.jpeg
Ini Info Terbaru Promo Tarif Diskon Listrik dan BSU BPJS Ketenagakerjaan di Januari 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193210//diskon_listrik-5twz_large.jpg
Daftar Lengkap Tarif Listrik PLN Semua Golongan per 1 Januari 2026, Ada Diskon Listrik? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193248//listrik-qIf6_large.jpeg
Konsumsi Listrik Malam Tahun Baru 2026 Capai 40,23 GW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193032//purbaya-vcWP_large.jpg
Purbaya soal Diskon Tarif Listrik di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193051//listrik_pln-vIXz_large.jpg
Tarif Listrik PLN Tidak Naik Januari-Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192859//diskon_listrik_pln-ek71_large.jpg
Apakah Ada Promo Diskon Listrik di Awal Tahun 2026? Ini Info Terbarunya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement