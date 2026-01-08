Promo Diskon Listrik PLN 50 Persen di Januari 2026 Sampai Kapan? Ini Cara Dapatnya

Promo Diskon Listrik PLN 50 Persen di Januari 2026 Sampai Kapan? Ini Cara Dapatnya (Foto: PLN)

JAKARTA - Promo diskon listrik PLN 50 persen di Januari 2026 sampai kapan? PT PLN (Persero) kembali memberlakukan diskon listrik 50 persen berupa promo tambah daya listrik diskon bagi pelanggan.

PLN memberikan promo tambah daya listrik diskon 50 persen bagi pelanggan yang melakukan transaksi pada aplikasi PLN Mobile melalui program spesial bertajuk "Tahun Baru Energi Baru".

Lalu sampai kapan promo tambah daya listrik diskon 50 persen di Januari 2026?

Promo tambah daya listrik diskon 50 persen berlaku sejak 7 Januari hingga 20 Januari 2026. Promo ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa di semua golongan tarif, dengan daya awal 450 Volt Ampere (VA) hingga 5.500 VA yang ingin menambah daya hingga 7.700 VA.

Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto mengatakan, program ini memberikan kesempatan bagi pelanggan yang ingin mengoptimalkan penggunaan energi listrik melalui penambahan daya dengan biaya yang terjangkau.

“Program ini hadir sebagai wujud apresiasi kepada pelanggan setia PLN dengan memberikan kemudahan sekaligus manfaat langsung bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan listrik secara andal dan efisien,” ujar Adi di Jakarta.

Promo tambah daya listrik diskon 50 persen ini hanya berlaku bagi pelanggan yang telah terdaftar sebelum 1 Januari 2026 dan telah melunasi seluruh tagihan listrik atau kewajiban lain.

“Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan promo diskon ini sebaik mungkin guna mendukung aktivitas dan produktivitas sehari-hari,” katanya.

Sebagai ilustrasi, pelanggan dengan daya awal 900 VA yang ingin melakukan penambahan daya menjadi 7.700 VA cukup membayar sebesar Rp3.294.600, 50 persen lebih hemat dibandingkan biaya normal sebesar Rp6.589.200.