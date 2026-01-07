Advertisement
HOT ISSUE

Ini Rincian Golongan Pelanggan PLN yang Tidak Alami Kenaikan Tarif Listrik di Januari 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |20:01 WIB
Ini Rincian Golongan Pelanggan PLN yang Tidak Alami Kenaikan Tarif Listrik di Januari 2026
Ini Rincian Golongan Pelanggan PLN yang Tidak Alami Kenaikan Tarif Listrik di Januari 2026
JAKARTA - Ini rincian golongan pelanggan PLN yang tidak alami kenaikan tarif listrik di Januari 2026. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif listrik di triwulan I-2026 Januari-Maret bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi tetap atau tidak mengalami perubahan. 

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, meliputi kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

Untuk penetapan triwulan I tahun 2026, Pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik tetap atau tidak mengalami perubahan. Keputusan ini diambil sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat serta memberikan kepastian dan stabilitas ekonomi pada awal tahun.

"Berdasarkan perhitungan parameter tersebut, secara formula tarif tenaga listrik berpotensi mengalami perubahan. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik triwulan I tahun 2026 tetap atau tidak mengalami perubahan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno, di Jakarta.

Lebih lanjut, Tri menyampaikan bahwa tarif tenaga listrik bagi 24 golongan pelanggan tidak mengalami perubahan, dengan subsidi listrik tetap diberikan. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah menjaga stabilitas ekonomi serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha pada awal tahun 2026. Pemerintah juga berkomitmen menjaga keterjangkauan tarif listrik dan keberlanjutan penyediaan tenaga listrik nasional.

"Masyarakat diimbau untuk menggunakan energi listrik secara bijak sebagai bagian dari upaya bersama mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional," jelas Tri.

Kementerian ESDM juga meminta PT PLN (Persero) untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional guna memberikan layanan terbaik kepada seluruh pelanggan.

 

