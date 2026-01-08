Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Diskon Tarif Listrik di Daerah Bencana, Purbaya: Dana Darurat Siap Digunakan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |20:28 WIB
Diskon Tarif Listrik di Daerah Bencana, Purbaya: Dana Darurat Siap Digunakan
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan terkait munculnya usulan pemberian diskon tarif listrik bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana alam. Hingga saat ini, pihak Kementerian Keuangan menyatakan belum menerima permohonan resmi terkait kebijakan khusus tersebut dari pihak terkait maupun PT PLN (Persero).

Meskipun demikian, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah pada dasarnya memiliki instrumen anggaran yang dapat dialokasikan untuk meringankan beban masyarakat di daerah bencana, mengingat kondisi ekonomi warga yang terhenti akibat musibah.

"Belum sampai ke saya. Itu nanti mungkin PLN yang akan sampaikan ke saya, tapi sampai sekarang belum. Kalau untuk daerah bencana selama masa itu harusnya ada, termasuk dana bencana kita," ujar Purbaya usai konferensi pers APBN KiTa, Kamis (8/1/2026).

Purbaya memahami kondisi sulit yang dihadapi penyintas bencana, di mana aktivitas ekonomi praktis terhenti sehingga kemampuan membayar kewajiban rutin menjadi sangat terbatas.

"Tapi mereka belum produksi kan enggak punya tempat, jadi enggak punya uang," tambahnya menekankan urgensi bantuan sosial di wilayah terdampak.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/320/3194199/pln-uM8C_large.jpg
Promo Diskon Listrik PLN 50 Persen di Januari 2026 Sampai Kapan? Ini Cara Dapatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/622/3194041/diskon_listrik-qlpN_large.jpg
Diskon Listrik 50 Persen PLN Berlaku hingga 20 Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/320/3194023/diskon_listrik-JEFm_large.jpeg
Diskon Listrik 50 Persen PLN di Januari 2026: Jadwal, Syarat hingga Cara Dapatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/320/3194008/pln-5muP_large.jpg
Diskon Listrik 50 Persen PLN di Januari 2026 Resmi Berlaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/320/3193989/bahlil-3097_large.jpg
Diskon Tarif Listrik di 2026 Ada Lagi? Ini Jawaban Bahlil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193210/diskon_listrik-5twz_large.jpg
Daftar Lengkap Tarif Listrik PLN Semua Golongan per 1 Januari 2026, Ada Diskon Listrik? 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement