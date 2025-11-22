Ini perbedaan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan

JAKARTA - Ini perbedaan jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial menjadi aspek penting bagi pekerja di Indonesia dalam perencanaan keuangan masa depan.

Dua program utama yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan adalah Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).JHT dan JP memiliki mekanisme pencairan dan manfaat yang berbeda.

JHT memungkinkan peserta untuk menarik dana setelah mencapai usia tertentu atau dalam kondisi tertentu, seperti pemutusan hubungan kerja. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi peserta untuk mengakses dana sesuai kebutuhan yang mendesak.

Sementara itu, JP dirancang untuk memberikan manfaat pensiun bulanan setelah peserta memasuki usia pensiun.

Perbedaan ini mempengaruhi perencanaan keuangan jangka panjang bagi pekerja, karena mereka perlu mempertimbangkan jenis program yang sesuai dengan kebutuhan finansial di masa depan.

Perbedaan JHT dan JP

1. Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua (JHT) yaitu program perlindungan yang bertujuan memberikan jaminan uang tunai kepada peserta ketika memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.