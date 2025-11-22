Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini perbedaan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan 

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |19:26 WIB
Ini perbedaan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan 
BPJS Ketenagakerjaan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini perbedaan  jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial menjadi aspek penting bagi pekerja di Indonesia dalam perencanaan keuangan masa depan. 

Dua program utama yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan adalah Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).JHT dan JP memiliki mekanisme pencairan dan manfaat yang berbeda. 

JHT memungkinkan peserta untuk menarik dana setelah mencapai usia tertentu atau dalam kondisi tertentu, seperti pemutusan hubungan kerja. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi peserta untuk mengakses dana sesuai kebutuhan yang mendesak. 

Sementara itu, JP dirancang untuk memberikan manfaat pensiun bulanan setelah peserta memasuki usia pensiun. 

Perbedaan ini mempengaruhi perencanaan keuangan jangka panjang bagi pekerja, karena mereka perlu mempertimbangkan jenis program yang sesuai dengan kebutuhan finansial di masa depan.

Perbedaan JHT dan JP

1. Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua (JHT) yaitu program perlindungan yang bertujuan memberikan jaminan uang tunai kepada peserta ketika memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183955/bpjs_kesehatan_dan_bpjs_ketenagakerjaan-9DXd_large.jpg
Apa Perbedaan BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182701/bpjs_ketenagakerjaan-Bzm8_large.jpg
Ini Tanda-Tanda BPJS Ketenagakerjaan hingga Rp15 Juta Sudah Masuk Rekening 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181676/bpjs_ketenagakerjaan-FTmJ_large.jpg
Cara Cairkan Rp15 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178329/bpjs_ketenagakerjaan-B1lO_large.jpg
Panduan Mudah Klaim Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan hingga Rp15 Juta Meski Masih Aktif Bekerja 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178066/bpjs_ketenagakerjaan-FKdl_large.jpg
Berikut Cara Mudah Dapat Rp15 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/622/3177923/bpjs_ketenagakerjaan-LPHg_large.jpg
Berapa Lama Proses Pencairan Dana JHT hingga Rp15 juta dari BPJS Ketenagakerjaan?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement