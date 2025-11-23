Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Mudah Cek Nomor BPJS Ketenagakerjaan Online dan Offline

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |18:03 WIB
Cara Mudah Cek Nomor BPJS Ketenagakerjaan Online dan Offline
Cara Mudah Cek Nomor BPJS Ketenagakerjaan Online dan Offline (Foto: Dokumentasi)
JAKARTA - Cara mudah cek nomor BPJS Ketenagakerjaan online dan offline. Peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa mengecek nomor BPJS Ketenagakerjaan online dan offline.

Anda bisa cek nomor BPJS Ketenagakerjaan dengan mudah secara online melalui situs web resmi (sso.bpjsketenagakerjaan.go.id), aplikasi JMO atau BPJSTKU dan WhatsApp.

Untuk cara offline, hubungi Call Center 175 atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. 

Berikut ini Okezone rangkum cara mudah cek nomor BPJS Ketenagakerjaan online dan offline, Jakarta.

Cek Nomor BPJS Ketenagakerjaan Online
1. Melalui situs web resmi:
• Buka situs SSO BPJS Ketenagakerjaan sso.bpjsketenagakerjaan.go.id
• Login menggunakan email dan password yang terdaftar
• Pilih menu "Kartu Digital" untuk melihat nomor BPJS Ketenagakerjaan Anda
• Nomor kartu BPJS Ketenagakerjaan akan ditampilkan secara langsung di layar

2. Melalui aplikasi JMO atau BPJSTKU:
• Unduh dan instal aplikasi JMO atau BPJSTKU di smartphone Anda
• Login dengan akun yang terdaftar atau buat akun baru
• Pilih menu "Profil Saya" atau "Kartu Digital Anda"
• Kartu digital akan muncul dengan nomor BPJS Ketenagakerjaan serta nama peserta yang terdaftar

3. Melalui WhatsApp:
• Simpan nomor WhatsApp resmi BPJS Ketenagakerjaan (0811-9115-919)
• Kirim pesan dengan format: CEK#NIK#NAMA LENGKAP#TANGGAL LAHIR (DD-MM-YYYY)
• Tunggu balasan otomatis yang berisi informasi kepesertaan Anda

 

