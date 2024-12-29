467 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek Usai Libur Natal 2024

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat 467.300 kendaraan sudah kembali ke wilayah Jabotabek usai Libur Hari Natal 2024. Kendaraan tersebut kembali di periode Kamis-Sabtu (26-28 Desember 2024).

Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (dari arah Merak), GT Ciawi (dari arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (dari arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (dari arah Bandung).

Total volume lalin yang kembali ke wilayah Jabotabek ini meningkat 12,9% jika dibandingkan lalin normal (413.831 kendaraan). Untuk distribusi lalu lintas kembali ke Jabotabek dari tiga arah yaitu mayoritas sebanyak 219.138 kendaraan (46,9%) dari arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 136.479 kendaraan (29,2%) dari arah Barat (Merak) dan 111.683 kendaraan (23,9%) dari arah Selatan (Puncak).

Adapun rincian distribusi lalin, kendaraan kembali ke Jabotabek dari arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 106.097 kendaraan, meningkat sebesar 32,7% dari lalin normal.

Lalin kembali ke Jabotabek dari arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 113.041 kendaraan, meningkat sebesar 23,4% dari lalin normal. Total lalin kembali ke Jabotabek dari arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 219.138 kendaraan, meningkat sebesar 27,7% dari lalin normal.

Kemudian, lalin kembali ke Jabotabek dari arah Merak melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak adalah sebesar 136.479 kendaraan, lebih rendah 3,0% dari lalin normal.