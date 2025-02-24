Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pemerintah Beri Diskon Tarif Tol hingga 20% di Arus Mudik Lebaran 2025, Tiket Pesawat Masih Digodok

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |22:53 WIB
Diskon Tarif Jalan Tol pada Lebaran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus menyebutkan bahwa tarif tol akan dikenakan diskon sebanyak 20 persen selama arus mudik Lebaran Idul Fitri 2025.

Hal itu ia sampaikan usai memimpin rapat tingkat kementerian terkait persiapan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 2025 di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

“Yang sudah pasti, tadi untuk tol itu mendapat diskon sebesar 20 persen, itu cukup besar sehingga diharapkan semuanya itu memberikan kelancaran dalam proses arus mudik,” kata Lodewijk saat konferensi pers.

1. Diskon Tiket Pesawat Masih Digodok

Untuk diskon tiket pesawat, ia menyebutkan hal itu masih digodok oleh pemerintah dan pihak terkait. Menurutnya, diskon tiket pesawat akan berdampak kepada bahan bakar hingga tarif parkir yang lebih murah. 

Dengan begitu, maka tidak ada alasan dari maskapai penerbangan untuk tidak menurunkan harga tiket.

“Ini tentunya masih dikomunikasikan, masih dikoordinasikan seberapa besar penurunan dari tiket. Kalau waktu Nataru itu 10 persen, kita harapkan mungkin lebih dari 10 persen, tentunya setelah dikoordinasikan,” ujar dia.

 

