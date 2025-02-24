Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jalan Tol Solo-Kulon Progo Bisa Dilintasi saat Mudik Lebaran 2025

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |15:25 WIB
Jalan Tol Solo-Kulon Progo Bisa Dilintasi saat Mudik Lebaran 2025
Jalan Tol Solo-Kulon Progo Bisa Dilintasi saat Mudik Lebaran 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Memastikan sebagian ruas jalan tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo akan difungsikan secara terbatas pada musim mudik Lebaran 2025. Hal ini dilakukan untuk mengurai kemacetan, terutama di ruas Klaten-Prambanan, yang selama ini menjadi titik krusial pada musim liburan. 

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa fungsionalisasi terbatas ini merupakan bagian dari strategi peningkatan konektivitas di Jawa Tengah dan DIY.

"InsyaAllah dapat difungsionalkan untuk Lebaran 2025," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (24/2/2025).

1. Dibuka Fungsional

Meskipun proyek tol ini belum beroperasi penuh, ruas Prambanan-Purwomartani sepanjang 6,7 km akan dibuka secara fungsional guna memperlancar arus mudik.

"Pengoperasian ini difokuskan untuk mengurangi kepadatan di titik exit tol Prambanan, yang selama musim liburan sering mengalami kemacetan parah," jelas Dody.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng-DIY, Khusairi menjelaskan dari total panjang ruas Prambanan-Purwomartani yang mencapai 11,48 km, jalur yang akan dibuka terbatas berada pada Sta 30+875 hingga Sta 37+650. 

"Jalur yang dibuka hanya jalur B dan diperuntukkan bagi kendaraan Golongan I. Rencananya, ruas ini akan dibuka mulai pukul 06.00 hingga 18.00, namun dapat berubah sesuai diskresi pihak kepolisian. Exit tol sementara akan ditempatkan di jalan LPMP, Kabupaten Sleman," terang Khusairi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186084/airlangga-R0ye_large.jpg
Diskon Tarif Tol 20 Persen Berlaku di 26 Ruas Selama Nataru 2026, Cek Tanggalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184705/jalan_tol_trans_sumatera-tgLx_large.jpg
Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat Beroperasi pada Libur Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182891/ruas_jalan_tol-6euL_large.jpg
Tarif 2 Ruas Tol Bakal Naik di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180585/jalan_tol-SUrc_large.jpg
Tarif Tol Cipularang Belum Naik, Ternyata Ini Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180568/jalan_tol-uqvR_large.jpg
Diskon Tarif Tol saat Nataru Masih Alot, Menteri PU: Menggerus Keuntungan BUJT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172258/gerbang_jalan_tol_ditutup-QZVL_large.jpg
Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Ditutup Sampai Besok, Berikut Daftarnya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement