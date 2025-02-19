Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Daftar Jalan Tol Gratis saat Mudik Lebaran 2025

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |09:58 WIB
Daftar Jalan Tol Gratis saat Mudik Lebaran 2025
Daftar Jalan Tol Gratis saat Mudik Lebaran 2025 (Foto: Ilustrasi Jalan Tol)
JAKARTA - Daftar jalan tol gratis saat mudik Lebaran 2025. Tol yang dimaksud ini adalah tol yang beroperasi fungsional untuk mendukung kelancaran arus mudik lebaran 2025. Ruas tol fungsional ini beroperasi tanpa tarif karena memang konstruksinya belum 100% rampung.

"Tol fungsional seperti kemarin (Nataru), tetapi ada tambahan sekitar 58 Km karena ada beberapa ruas tol yang kita kebut untuk membantu mengurai kemacetan saat Mudik Lebaran," kata Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

1. Jalan Tol Fungsional

Kementerian PU bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) rencananya akan membuka ruas tol fungsional sementara untuk mendukung kelancaran Mudik Lebaran 2025 sepanjang sepanjang 58,42 Km, yakni Jalan Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji – Seulimeun) sepanjang 24,67 Km.

Kemudian, Tol Kuala Tj– Tebing Tinggi – Parapat Sebagian Seksi 4 (Sinaksak – P. Siantar) sepanjang 12,37 Km, Tol Jakarta – Cikampek II Selatan Paket 3 (Sukabungah –Sadang Segmen Kutanegara – Sadang) sepanjang 8,50 Km, dan Tol Probolinggo – Banyuwangi Paket 1 (Gending – Kraksaan) sepanjang 12,88 Km.

Selain itu juga akan didukung ruas tol baru yang segera beroperasi yakni Tol Binjai – Langsa Seksi 3 (Tj. Pura – Pangkalan Brandan) sepanjang 19 Km, Tol Pekanbaru - Padang Seksi Sicincin – Padang sepanjang 36,60 Km, Tol Solo – Yogyakarta –NYIA Kulon Progo Paket 1.2 (Klaten – Purwomartani Segmen Klaten – Prambanan) sepanjang 8,60 Km, dan Tol Kuala Tj–Tebing Tinggi–Parapat Sebagian Seksi 2 (Kuala Tj– Indrapura) sepanjang 10,15 Km.

 

