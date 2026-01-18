Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jalan Tol Akses Bandara Soetta Kembali Banjir, Pengendara Diminta Cari Alternatif

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |08:57 WIB
Jalan Tol Akses Bandara Soetta Kembali Banjir, Pengendara Diminta Cari Alternatif
Jalan Tol Akses Bandara Soetta Kembali Banjir, Pengendara Diminta Cari Alternatif (Foto: Ilustrasi/Jasa Marga)
JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) melaporkan beberapa titik pada ruas Tol Sedyatmo atau akses menuju Bandara Soekarno-Hatta terendam banjir, pasca tingginya curah hujan sejak Sabtu, 17 Januari 2026 di kawasan Jabodetabek.

Sampai dengan pukul 06.45 WIB, Minggu (18/1/2026), dua titik genangan yang masih ditangani oleh petugas yaitu Off Ramp - GT Pluit 3 dan KM 31+000 A Off Ramp Rawa Bokor. Demikian dikutip keterangan resmi Jasa Marga.

Petugas pertama mendeteksi genangan di Gerbang Tol (GT) Pluit 3 pada pukul 04.12 WIB dan langsung menuju ke lokasi untuk memastikan pompa beroperasi normal.

Namun curah hujan terus meningkat dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan munculnya limpasan air yang cukup deras dari kawasan sekitar ke saluran air jalan tol sehingga menimbulkan genangan di jalan tol.

Di saat bersamaan, juga terjadi genangan di akses keluar Rawa Bokor akibat meluapnya kali perancis yang menyebabkan aliran air di saluran tidak dapat mengalir keluar dan menimbulkan genangan di jalan tol.

 

