HOME FINANCE PROPERTY

Banyak Rumah Rusak Terdampak Banjir Jabodetabek, Seberapa Penting Asuransi Properti?

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |16:01 WIB
Banyak Rumah Rusak Terdampak Banjir Jabodetabek, Seberapa Penting Asuransi Properti?
Banyak Rumah Rusak Terdampak Banjir Jabodetabek, Seberapa Penting Asuransi Properti? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia menghadapi tantangan cuaca yang semakin tidak menentu, mulai dari hujan lebat yang menyebabkan banjir hingga angin kencang yang merusak bangunan. Kini Jabodetabek dilanda banjir. Bahkan banjir telah merendam rumah hingga kendaraan.

Kondisi ini meningkatkan risiko kerusakan properti, baik untuk hunian maupun tempat usaha. Tanpa perlindungan yang memadai, pemilik properti bisa mengalami kerugian finansial yang besar.

Menurut Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Brellian Gema, asuransi properti menjadi solusi yang sangat penting di tengah ancaman cuaca ekstrem. 

“Banyak pemilik properti yang masih menganggap asuransi sebagai biaya tambahan, padahal ini adalah bentuk investasi perlindungan. Dengan premi yang relatif terjangkau, mereka bisa menghindari risiko kehilangan aset akibat bencana,” ujar Brellian di Jakarta, Jumat (7/3/2025).

1. Asuransi Properti Lindungi Berbagai Risiko

Asuransi properti melindungi pemilik dari berbagai risiko seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, hingga angin puting beliung. Dengan kondisi cuaca yang semakin sulit diprediksi, memiliki perlindungan ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. 

“Kami terus mengedukasi masyarakat bahwa asuransi bukan hanya tentang mengatasi kerugian setelah bencana terjadi, tetapi juga memberikan rasa aman sejak awal,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
