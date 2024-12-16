Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pekerja di Jakarta Bisa WFH jika Wilayahnya Banjir

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |10:10 WIB
Pekerja di Jakarta Bisa WFH jika Wilayahnya Banjir
Banjir Rob di Jakarta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran berisi imbauan agar pegawai dapat bekerja dari rumah (work from home/WFH) jika terjadi banjir di hari kerja.

“Kami akan mengeluarkan surat edaran seperti waktu pandemi. Kami buat surat edaran ke kantor-kantor supaya nanti dari sisi pengusaha dan pekerja,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho dikutip, Senin (16/12/2024).

Sebelumnya sejumlah wilayah di Jakarta mengalami banjir pada Minggu 15 Desember kemarin hingga saat ini. Salah satunya di kawasan Jalan Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional, Pluit, Jakarta Utara.

Warga meminta pemerintah setempat membuatkan tanggul di pesisir pantai. Sebab, tidak adanya tanggul di wilayah tersebut menyebabkan banjir rob tahunan.

“Kami ya mintanya si ya seperti kaya ditanggul semua pinggiran pantai pesisir laut ini, soalnya yang gak tertanggul di daerah sini doang,” kata warga sekitar Kurdi, saat ditemui wartawan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171076/banjir_bali-Exit_large.jpg
Alih Fungsi Lahan Diduga Jadi Biang Kerok Banjir Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/470/3169192/banjir-fcSo_large.jpg
Kementerian PU Ungkap Penyebab Banjir di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/470/3120350/banjir-qdRb_large.jpg
Banyak Rumah Rusak Terdampak Banjir Jabodetabek, Seberapa Penting Asuransi Properti?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/320/3119314/mall_bekasi-Y90T_large.png
Ini Pemilik Mal Mega Bekasi yang Terendam Banjir, Pedagang Menjerit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/470/3119151/banjir-pV6Q_large.jpg
Banjir Bandang di Puncak Bogor, Ini Kata PTPN soal Isu Alih Fungsi Lahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/470/3082263/ahy-sebut-masyarakat-pesisir-utara-jakarta-selalu-terancam-banjir-rob-Ff306i3mSP.jfif
AHY Sebut Masyarakat Pesisir Utara Jakarta Selalu Terancam Banjir Rob
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement