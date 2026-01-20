Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar 28 Perusahaan Penyebab Banjir Sumatera yang Izinnya Dicabut Prabowo

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |20:11 WIB
Daftar 28 Perusahaan Penyebab Banjir Sumatera yang Izinnya Dicabut Prabowo
Daftar 28 Perusahaan Penyebab Banjir Sumatera yang Izinnya Dicabut Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut izin 28 perusahaan yang dinilai merusak lingkungan dan melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pencabutan izin tersebut diperintahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto setelah menerima laporan hasil investigasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, keputusan itu diambil Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas bersama kementerian dan lembaga terkait pada Senin, 19 Januari 2026. Rapat dilakukan secara daring dari London, Inggris.

“Ini kami ulangi, berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Prasetyo menjelaskan, 28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) hutan alam dan hutan tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare. Selain itu, terdapat enam perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan, serta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK).

Menurut Prasetyo, percepatan audit dan penindakan dilakukan menyusul terjadinya bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah menilai aktivitas usaha yang tidak patuh aturan di kawasan hutan turut memperparah kerusakan lingkungan dan meningkatkan risiko bencana.

“Kami ingin menegaskan bahwa pemerintah akan terus komitmen untuk melakukan penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam agar tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/320/3196009/banjir-lIbx_large.jpg
Jalan Tol Akses Bandara Soetta Kembali Banjir, Pengendara Diminta Cari Alternatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171076/banjir_bali-Exit_large.jpg
Alih Fungsi Lahan Diduga Jadi Biang Kerok Banjir Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/470/3169192/banjir-fcSo_large.jpg
Kementerian PU Ungkap Penyebab Banjir di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/470/3120350/banjir-qdRb_large.jpg
Banyak Rumah Rusak Terdampak Banjir Jabodetabek, Seberapa Penting Asuransi Properti?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/320/3119314/mall_bekasi-Y90T_large.png
Ini Pemilik Mal Mega Bekasi yang Terendam Banjir, Pedagang Menjerit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/470/3119151/banjir-pV6Q_large.jpg
Banjir Bandang di Puncak Bogor, Ini Kata PTPN soal Isu Alih Fungsi Lahan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement