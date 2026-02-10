Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Proyek Rusun Subsidi di Meikarta Didukung Danantara dan Himbara

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |11:33 WIB
Proyek Rusun Subsidi di Meikarta Didukung Danantara dan Himbara
Rencana pembangunan rumah susun (rusun) bersubsidi di kawasan Meikarta, Cikarang, Jawa Barat. (Foto: Okezone.com/PKP)
JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), mengaku telah berkoordinasi dengan Danantara terkait rencana pembangunan rumah susun (rusun) bersubsidi di kawasan Meikarta, Cikarang, Jawa Barat.

“Saya dua hari lalu bertemu dengan Pak Rosan (CEO Danantara). Danantara akan mendukung penuh,” kata Ara saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Ia juga meminta dukungan perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mengalokasikan anggaran dalam pembiayaan rusun bersubsidi di Meikarta. Menurutnya, perkembangan proyek tersebut semakin serius seiring telah dilakukannya land clearing sejak awal 2026.

Ara mengatakan sedikitnya akan dibangun 18 tower rusun, dengan masing-masing tower setinggi 30 lantai. Total unit rusun yang dibangun diperkirakan mencapai 141 ribu unit. “Itu akan menjadi rumah susun subsidi terbesar di Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara memastikan implementasi proyek program rumah susun bersubsidi di lahan bekas apartemen Meikarta akan berlandaskan tata kelola yang transparan. Hal ini merujuk pada proyek Meikarta yang sebelumnya digarap oleh Lippo Group dan sempat menimbulkan berbagai permasalahan dengan konsumen.

 

