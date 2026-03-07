Pengelola Mal Prediksi Puncak Belanja Lebaran Pekan Ini, Kunjungan Naik 15 Persen

JAKARTA - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) memprediksi puncak belanja masyarakat menjelang Lebaran 2026 diperkirakan terjadi pada pekan ini, seiring meningkatnya jumlah pengunjung di pusat-pusat perbelanjaan. Tren kunjungan masyarakat ke mal menunjukkan peningkatan yang cukup positif.

Menurut Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja, terjadi peningkatan mencapai lebih dari 10% sampai dengan 15% dan akan terus bertahan sampai beberapa pekan ke depan.

"Kami prediksi ini akan terus bertahan sampai dengan nanti setelah Idul Fitri. Puncak penjualan akan terjadi minggu ini. Mulai hari ini, Jumat, sampai dengan hari Minggu akan terus berlanjut sampai dengan nanti minggu depan," ungkapnya, Sabtu (7/3/2026).

Alphonzus menambahkan, setelah puncak belanja menjelang Lebaran, lonjakan kunjungan juga diperkirakan kembali terjadi pada hari kedua Idul Fitri. Namun, pola konsumsi masyarakat biasanya mengalami perubahan ke sektor makanan dan hiburan.

"Kalau hari Idul Fitri kedua ini lebih kepada untuk liburan. Jadi tren pola belanjanya akan sedikit berubah. Kalau sekarang hampir semua kategori saya kira akan meningkat penjualannya. Tetapi nanti setelah Idul Fitri ataupun pada hari kedua setelah Idul Fitri, selanjutnya itu akan lebih banyak kepada makanan, minuman, dan juga hiburan," jelasnya.