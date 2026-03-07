Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengelola Mal Prediksi Puncak Belanja Lebaran Pekan Ini, Kunjungan Naik 15 Persen

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |14:25 WIB
Pengelola Mal Prediksi Puncak Belanja Lebaran Pekan Ini, Kunjungan Naik 15 Persen
APPBI memprediksi puncak belanja masyarakat menjelang Lebaran 2026 diperkirakan terjadi pada pekan ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) memprediksi puncak belanja masyarakat menjelang Lebaran 2026 diperkirakan terjadi pada pekan ini, seiring meningkatnya jumlah pengunjung di pusat-pusat perbelanjaan. Tren kunjungan masyarakat ke mal menunjukkan peningkatan yang cukup positif.

Menurut Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja, terjadi peningkatan mencapai lebih dari 10% sampai dengan 15% dan akan terus bertahan sampai beberapa pekan ke depan.

"Kami prediksi ini akan terus bertahan sampai dengan nanti setelah Idul Fitri. Puncak penjualan akan terjadi minggu ini. Mulai hari ini, Jumat, sampai dengan hari Minggu akan terus berlanjut sampai dengan nanti minggu depan," ungkapnya, Sabtu (7/3/2026).

Alphonzus menambahkan, setelah puncak belanja menjelang Lebaran, lonjakan kunjungan juga diperkirakan kembali terjadi pada hari kedua Idul Fitri. Namun, pola konsumsi masyarakat biasanya mengalami perubahan ke sektor makanan dan hiburan.

"Kalau hari Idul Fitri kedua ini lebih kepada untuk liburan. Jadi tren pola belanjanya akan sedikit berubah. Kalau sekarang hampir semua kategori saya kira akan meningkat penjualannya. Tetapi nanti setelah Idul Fitri ataupun pada hari kedua setelah Idul Fitri, selanjutnya itu akan lebih banyak kepada makanan, minuman, dan juga hiburan," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/320/3205405//jalan_tol-fB6y_large.jpg
Diskon Tarif Tol 30 Persen saat Mudik Lebaran, Ini Jadwal hingga Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/11/3205204//pelindo_terminal_petikemas-zNU8_large.jpeg
Arus Logistik Jelang Lebaran Meningkat, Pelindo Antisipasi Kepadatan di Pelabuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205203//menko_ahy-U1MZ_large.jpg
AHY Apresiasi Pelepasan Tim Mudik Lebaran 2026 iNews Media Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205197//mudik_lebaran-Rehv_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo dan Menko AHY Lepas Tim Liputan Mudik Lebaran 2026 iNews Media Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/622/3205184//pesawat-eB8k_large.jpg
Garuda Indonesia Diskon Tiket Pesawat 20 Persen untuk Mudik Lebaran 2026, Ini Daftar Rutenya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/320/3205155//belanja_online-Q9rX_large.jpg
Tren Belanja Jelang Lebaran 2026, Bisnis Fesyen dan Makanan Catat Transaksi Dua Kali Lipat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement