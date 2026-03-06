Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BHR Ojol 2026 Cair Rp220 Miliar untuk 850 Ribu Mitra, Berikut Rincian Lengkapnya 

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |05:20 WIB
BHR Ojol 2026 Cair Rp220 Miliar untuk 850 Ribu Mitra, Berikut Rincian Lengkapnya 
BHR Ojol 2026 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah memastikan para pengemudi ojek online (ojol) dan kurir aplikasi mendapatkan Bonus Hari Raya (BHR) 2026. Di mana besaran BHR 2026 disepakati mencapai Rp220 miliar, melonjak dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berkisar Rp105–110 miliar. 

BHR untuk pengemudi dan kurir transportasi online siap dicairkan hingga Rp220 miliar pada Lebaran 2026. Program ini akan menjangkau lebih dari 850 ribu mitra penerima di seluruh Indonesia.

BHR Ojol Cair

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kesepakatan ini lahir dari komunikasi intensif pemerintah dengan jajaran petinggi perusahaan aplikator yang berkomitmen memberikan apresiasi lebih bagi para mitranya.

"Alhamdulillah komitmen kuat dari para aplikator juga diwakili dengan yang hadir. Jumlah yang diberikan ini BHR tahun 2025 (2026) bisa mencakup kepada sekitar 850 ribu mitra penerima atau pengemudi dengan nilai total Rp220 miliar," kata Airlangga dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Selasa (3/3/2026).

Peningkatan total anggaran BHR ini dipicu oleh kenaikan alokasi dari masing-masing perusahaan penyedia layanan transportasi daring.

Rincian BHR Ojol 2026

Airlangga merinci perbandingan kontribusi perusahaan aplikator yakni GoTo & Grab tahun ini menyediakan masing-masing sekitar Rp100–110 miliar, naik dari posisi tahun lalu yang sebesar Rp50 miliar per perusahaan.

 

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
THR Lebaran BHR 2026 BHR BHR Ojol THR
