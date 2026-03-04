Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

THR Karyawan Swasta 2026 Kena Pajak, Ini Hitung-hitungannya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |20:53 WIB
THR Karyawan Swasta 2026 Kena Pajak, Ini Hitung-hitungannya
THR Karyawan Swasta 2026 Kena Pajak, Ini Hitung-hitungannya (Foto: BRI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk tahun 2026 masih dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai aturan yang berlaku.

"Sesuai peraturan," katanya usai konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa 3 Maret 2026.

Menanggapi keluhan sejumlah buruh yang meminta agar THR tidak dikenakan pajak, Yassierli mengatakan usulan tersebut masih dalam tahap kajian.

"(Usulan) harus kita kaji lagi ya," ujar dia.

Adapun THR merupakan bagian dari penghasilan pegawai yang termasuk objek PPh Pasal 21.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023, penghitungan pemotongan pajak atas THR menggunakan mekanisme tarif efektif rata-rata (TER) yang terbagi dalam tiga kategori, yakni TER bulanan A, TER bulanan B, dan TER bulanan C.

Pengelompokan didasarkan pada besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak. Tarif yang dikenakan pada masing-masing kategori berkisar antara 0 persen hingga 34 persen, dan bergantung pada besaran penghasilan bulanan yang diterima.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/320/3204973/thr_pns-L0cI_large.jpeg
Ini Ciri-Ciri THR ASN 2026 Sudah Cair dan Masuk Rekening, Cek Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/320/3204897/bhr_ojol_2026-Az5q_large.jpg
Segini Nominal BHR 2026 Ojol yang Cair H-7 Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/320/3204893/bhr_2026-QnB9_large.jpg
GoTo Siapkan BHR 2026 Rp110 Miliar untuk 400 Ribu Mitra 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/320/3204741/ojol-4NGd_large.jpg
BHR Ojol 2026 Cair Rp220 Miliar untuk 850 Ribu Mitra, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/320/3203787/ojol-myIM_large.jpg
5 Fakta THR dan BHR Ojol Cair Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/320/3204196/thr-8t9p_large.jpg
Apakah Benar THR hanya ada di Indonesia? Ini Asal Usulnya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement