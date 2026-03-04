Advertisement
Ini Ciri-Ciri THR ASN 2026 Sudah Cair dan Masuk Rekening, Cek Sekarang

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |20:16 WIB
Ini Ciri-Ciri THR ASN 2026 Sudah Cair dan Masuk Rekening, Cek Sekarang
THR PNS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini ciri-ciri THR ASN 2026 sudah cair dan masuk rekening. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri tahun ini mencapai Rp55 triliun, naik dibandingkan tahun lalu sebesar Rp49 triliun.

“THR ASN tahun 2026 akan disalurkan kepada 2,4 juta ASN Pusat, TNI, dan Polri dengan total Rp22,2 triliun; 4,3 juta ASN Daerah sebesar Rp20,2 triliun; serta 3,8 juta pensiunan total Rp12,7 triliun,” ujar Airlangga dalam konferensi pers terkait kebijakan THR, BHR, dan stimulus ekonomi Idul Fitri. 

Pemerintah memastikan THR dibayarkan 100 persen penuh, mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, pangan, jabatan, hingga tunjangan kinerja. Pencairan sudah dimulai secara bertahap sejak 26 Februari 2026.

Airlangga menegaskan, THR berbeda dengan Gaji ke-13 yang dijadwalkan cair pada Juni mendatang.

Pekerja di sektor pemerintahan dapat memantau status pencairan tunjangan melalui integrasi sistem digital milik kementerian terkait. 

Pemerintah telah mempermudah akses informasi keuangan sehingga setiap aparatur negara bisa memastikan nominal yang masuk ke rekening secara transparan. 

Selain memantau saldo di rekening bank penyalur, kalian juga bisa memanfaatkan platform resmi untuk melihat rincian komponen tunjangan itu. 

 

