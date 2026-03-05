Garuda Indonesia Diskon Tiket Pesawat 20 Persen untuk Mudik Lebaran 2026, Ini Daftar Rutenya

Garuda Indonesia Diskon Tiket Pesawat 20 Persen untuk Mudik Lebaran 2026, Ini Daftar Rutenya (Foto: Okezone)

JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memberikan diskon tiket pesawat 20 persen untuk mudik Lebaran 2026. Diskon tiket pesawat 20 persen untuk penerbangan seluruh rute domestik dan internasional.

Promo berlaku untuk periode pemesanan 2–8 Maret 2026, dengan periode perjalanan hingga 7 September 2026. Diskon bisa diakses lewat kanal resmi Garuda, termasuk situs dan aplikasi FlyGaruda, serta online travel agent mitra.

Calon penumpang cukup memasukkan kode MUDIK26 saat transaksi. Menjelang mudik, tiket biasanya makin diburu. Garuda memilih menekan harga lebih dulu lewat diskon.

"Menjelang arus mudik, kami buka akses tarif yang lebih kompetitif lewat promo Takjil Ramadhan agar masyarakat bisa merencanakan perjalanan lebih awal dengan nyaman dan tetap terjangkau," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (5/3/2026).