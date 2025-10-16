Rosan Ungkap Alasan Dirut Garuda Indonesia Diganti yang Belum 1 Tahun Menjabat

Rosan Ungkap Alasan Dirut Garuda Indonesia Diganti yang Belum 1 Tahun Menjabat (Foto: Glenny Dirut Baru Garuda/Garuda Indonesia)

JAKARTA - CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani buka suara soal alasan pergantian posisi Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA). Kini posisi Dirut Garuda Indonesia dijabat Glenny H Kairupan, menggantikan Wamildan Tsani yang belum menjabat selama satu tahun.

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menyetujui pengangkatan Glenny H Kairupan, seorang purnawirawan TNI yang sebelumnya menjabat Komisaris Garuda Indonesia diangkat Direktur Utama Garuda Indonesia yang baru.

"Sebetulnya kalau dilihat, memang itu pergantiannya secara keseluruhannya, kalau dilihat lebih dalam karena Danantara kan, kita backgroundnya dulu ya sedikit ya kita kan juga ingin memperkuat Garuda ini secara keseluruhan baik dari finansialnya, dari planningnya dan yang lain-lainnya kan," kata Rosan setelah menghadiri Grand Finale Dinner Forbes Global CEO Conference di Jakarta, Rabu (15/10/2025) malam.

Perubahan lainnya meliputi penunjukan Thomas Sugiarto Oentoro sebagai wakil direktur utama, Balagopal Kunduvara sebagai direktur keuangan dan manajemen risiko, Neil Raymond Mills sebagai direktur transformasi, serta Frans Dicky Tamara sebagai komisaris.

Dia mengatakan, perubahan direksi tersebut tindak lanjut dari upaya penguatan yang telah dilakukan sebelumnya, salah satunya penambahan modal senilai USD405 juta atau setara Rp6,71 triliun.

Ke depan, pihaknya berencana untuk kembali memperkuat permodalan Garuda Indonesia, dengan catatan rencana kerja perseroan dapat berjalan dan dieksekusi dengan baik.

"Kita menunjukkan bahwa kita tidak setengah-setengah dalam mereka menyehatkan Garuda ini," katanya.